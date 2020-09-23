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"Аэрофлот" назвал слова Грефа о проблемах с обслуживанием долга "фигурой речи"

"Аэрофлот" назвал слова Грефа о проблемах с обслуживанием долга "фигурой речи"
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" своевременно обслуживает обязательства по кредитным соглашениям, вчерашний комментарий главы Сбербанка Германа Грефа о сложностях с обслуживанием долгов - лишь фигура речи, отметили в авиакомпании.

"Мы разделяем оценку руководителя Сбербанка ситуации в мировой авиационной отрасли. Она объективно очень тяжелая. Что касается сложностей "Аэрофлота" с обслуживанием долга - хотя отрасль и испытывает известный дефицит ликвидности, это, конечно, фигура речи. Мы точно и своевременно выполняем все обязательства в рамках подписанных кредитных соглашений", - заявил журналистам официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

Экономический кризис

Накануне Греф заявил, что "Аэрофлот" "с большим трудом обслуживает все свои долги". При этом глава Сбербанка назвал "Аэрофлот" прекрасной компанией и выразил мнение, что она переживет "эту тяжелую ситуацию" с кризисом из-за пандемии COVID-19.

Ранее на фоне "ковидного" кризиса "Аэрофлот" привлек в Сбербанке кредиты на 70 млрд руб. под пятилетние госгарантии, а также несколько льготных кредитов в рамках антикризисной госпрограммы.

За I полугодие 2020 года группа "Аэрофлот", согласно ее отчетности, нарастила объем кредитов и займов примерно в четыре раза в сравнении с показателем на конец прошлого года, до 64,4 млрд руб. В том числе краткосрочные кредиты и займы выросли в 3,6 раза, до 45,8 млрд руб. В отчетном периоде "Аэрофлот" кредитовался в Совкомбанке, СМП банке, Россельхозбанке, Газпромбанке, Альфа-банке, банке "Интеза", ВБРР, Росбанке, Промсвязьбанке, Сбербанке.

Аэрофлот Герман Греф Сбербанк

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