СД "Аэрофлота" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 год

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Аэрофлота" на заседании 31 мая рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение о невыплате дивидендов за 2020 год, следует из сообщения компании.

Рекомендацию по дивидендам СД "Аэрофлота" дает в соответствии с директивой правительства, которое контролирует компанию с долей 57,3%. О том, что представители государства в совете должны голосовать за невыплату дивидендов за 2020 год, ранее сообщал источник "Интерфакса", ознакомившийся с текстом директивы за подписью первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Дивидендная политика "Аэрофлота" предполагает выплату минимум 25% от чистой прибыли по МСФО за предыдущий год. 2020 год, ознаменованный началом пандемии COVID-19, группа закончила с консолидированным убытком в 123,2 млрд руб.

2019-й год "Аэрофлот" завершил с прибылью в 13,5 млрд руб., но из-за ситуации с пандемией акционеры компании решили отказаться от дивидендов. По итогам 2018 года "Аэрофлот" выплатил 2,6877 руб. на одну акцию, всего - 2,857 млрд руб., или 50% от чистой прибыли по МСФО.

Годовое собрание акционеров "Аэрофлота" состоится 28 июня в форме заочного голосования. Реестр для участия закрывается 3 июня.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ. Объединяет одноименную авиакомпанию (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент) и низкобюджетную "Победу". Государство контролирует 57,3% акций в "Аэрофлоте", около 2% составляют квазиказначейские акции, 0,0003% - у менеджмента компании, 40,7% находятся в свободном обращении.