Российские биржевые индексы снизились в пределах 0,4%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на последних весенних торгах умеренно просел по индексам вслед за котировками метллургических компаний на новостях о вероятных налоговых изъятиях и состоявшихся отсечках дивидендов в акциях "Норникеля" и "Северстали" (с учетом расчетов "Т+2"); выросли нефтяные бумаги вслед за нефтью.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,2%, до 3721,63 пункта, индекс РТС упал на 0,4%, до 1597,54 пункта. Цены основных "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 4,2%.

Доллар подорожал на 25 копеек, до 73,4 рубля.

В мае индексы МосБиржи и РТС выросли на 5-7,6%, доллар подешевел на 1,81 рубля.

Подешевели в понедельник акции "Северстали" (-4,2%, до 1682 рубля; дивиденды за IV квартал - 36,27 рубля, за I квартал 2021 года - 46,77 рубля на акцию), "Норникеля" (-3,3%, до 26348 рублей; дивиденды за 2020 год - 1021,22 рубля на акцию).

Также снизились котировки Polymetal (-1%), "НЛМК" (-0,8%), "Яндекса" (-0,8%), АФК "Система" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Российским металлургам грозят новые налоговые изъятия: они должны будут вернуть в бюджет в том или ином виде 100 млрд рублей сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов РБК ТВ.

По словам Белоусова, металлурги, "конечно, понимают", что нужно будет возвращать в бюджет сверхдоходы, но пока нет решений о механизме изъятий. "У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем", - заявил он.

При этом Белоусов выступает против демпфера на металлы по образцу зернового: лучше НДПИ, так как пошлина помешает конкуренции компаний на внешних рынках.

Президент Владимир Путин располагает информацией о ценовой конъюнктуре, благодаря которой металлургические компании получили сверхдоходы, власти ищут решение вместе с бизнесом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Правительство рекомендовало своим представителям в совете директоров "Аэрофлота" голосовать за невыплату дивидендов по итогам работы компании в 2020 году, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с содержанием соответствующей директивы за подписью первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Аэрофлот" в I квартале 2021 года нарастил чистый убыток по МСФО почти на 12% относительно того же периода 2020 года, до 25,1 млрд рублей, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса", составленный из оценок пяти инвесткомпаний и банков, предполагал квартальный чистый убыток группы в 27,6 млрд рублей.

Подорожали акции "АЛРОСА" (+2,6%), "РусГидро" (+2,4%), UC Rusal (+1,5%), "Роснефти" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,1%), "Татнефти" (+1,1%), "Магнита" (+0,9%), расписки Ozon (+0,9%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "МТС" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "префы" Сбербанка (+0,3%), акции "Московской Биржи" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,5% "префы"), "ММК" (+0,1%), расписки TCS Group (+0,1%).

Рубль немного ослаб из-за ухудшения геополитического фона. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о несовпадении позиций России и США перед переговорами глав государств. Он также сообщил, что Москва может озвучить ряд некомфортных для Вашингтона сигналов. На Смоленской площади также допускают, что санкционная спираль продолжится и может возникнуть угроза отключения от SWIFT. Соответственно, у рубля не было выбора, кроме ослабления, на фоне ухудшения внешнеполитических перспектив.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что страна может увеличить добычу до 6,5 млн б/с, если будут сняты американские санкции. Профессиональные участники рынка пока скептически относятся к иранским планам наращивания добычи, ожидая дополнительных поставок в объеме 0,5 млн б/с до конца года и еще 0,5 млн б/с прироста в 2022 году.

В США индексы акций выросли в пятницу на 0,1-0,2%, неделя также завершилась ростом. В понедельник биржи США не работают по случаю праздника (День памяти).

В понедельник отмечалась смешанная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), проседает Европа (индексы CAC 40 и DAX просели на 0,6%, в Великобритании выходной), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снижается на 0,2%).

Индекс потребительского доверия к экономике Японии в мае снизился до 34,1 пункта при прогнозах снижения до 33 пунктов с апрельских 34,7 пункта.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае опустился до 51 пункта с 51,1 пункта месяцем ранее, аналитики в среднем не ожидали изменения показателя, сообщает Trading Economics. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже пятнадцать месяцев подряд. Он рухнул до рекордного минимума на пике пандемии коронавируса в Китае в феврале 2020 года. Уже в марте прошлого года, когда власти КНР сняли жесткие ограничения, действовавшие для сдерживания распространения коронавируса, экономическая активность в промышленном секторе вернулась к росту.

Тем временем индикатор производства поднялся до 52,7 пункта с 52,2 пункта. Уровень оптимизма относительно ближайшего будущего в промышленности упал до минимума за четыре месяца - до 58,2 пункта с апрельских 58,3 пункта.

Котировки нефти в понедельник на ожиданиях министерского заседания ОПЕК+. К 18:50 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на 0,8%, до $69,3 за баррель (-0,7% в пятницу), июльские фьючерсы на WTI дорожали также на 0,8%, до $66,83 за баррель (-0,8% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent прибавила в цене 4,8%, WTI - 4,3%.

Во вторник должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). В этот же день запланировано заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК. Ожидается, что страны ОПЕК+ сохранят решение по увеличению добычи с июля на 840 тыс. баррелей в сутки (б/с), показал опрос Bloomberg.

В то время как восстановление спроса способствует росту нефтяных цен, возможность увеличения поставок нефти из Ирана в случае восстановления ядерной сделки омрачает прогнозы.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что участники переговоров исходят из того, что нынешний раунд "может и должен стать последним". "Но для этого надо урегулировать несколько остающихся довольно сложных вопросов", - написал он в твиттере.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 2 единицы - до 457 штук.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+9,9%), "Мечела" (+8,5%), акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (+8%), "Квадры" (+6% и +5,1% "префы"), "Красноярскэнергосбыта" (+5,8%), ГДР MDMG (+4,9%), ГДР "О'Кей" (+4,6%), ГДР Fix Price (+4,1%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+3,3%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+3,1%).

Акционеры ПАО "Акрон" (+1,1%, до 6050 рублей) на годовом собрании одобрили выплату дивидендов в размере 30 рублей на акцию по итогам 2020 года, сообщила компания. Всего на выплаты будет направлено 1,22 млрд рублей. Реестр на получение дивидендов закроется 8 июня.

Подешевели из-за отсечки дивидендов бумаги ПАО "Таттелеком" (-6,8%, до 0,649 рубля: дивиденды за 2020 год - 0,0393 рубля на акцию) и ПАО "Россети Московский регион" (-2,1%, до 1,219 рубля; дивиденды за 2020 год - 0,0493 рубля на акцию). Также снизился курс акций ПАО "GTL" (-7%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-3%), банка "Кузнецкий" (-2,7%), "Объединенной вагонной компании" (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,89 млрд рублей (из них 6,77 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,5 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 5,23 млрд рублей на акции "Газпрома").