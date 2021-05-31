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Доллар подорожал почти на 28 копеек

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Доллар и евро дорожают на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине в рамках ребалансировки позиций в последний торговый день мая и в условиях сниженной активности игроков из-за выходного дня в США.

К 19:00 доллар подорожал на 27,75 копейки, до 73,43 рубля. Евро подорожал на 58 копеек, до 89,8 рубля. Бивалютная корзин ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 41,4 копейки - до 80,8 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет на вечерних торгах в условиях сниженной активности игроков из-за того, что биржи США и Великобритании закрыты в связи с праздниками (День памяти в США и Второй майский банковский выходной в Великобритании). Игроки закрывают позиции в рамках ребалансировки портфелей в последний день месяца.

При этом участники торгов продолжают ожидать женевских переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, которые запланированы на 16 июня, а также оперативно отыгрывают новости, связанные с санкционной тематикой.

Повестки дня Москвы и Вашингтона в преддверии встречи президентов Путина и Байдена не совпадают, однако Россия готова реагировать на любые постановки вопросов со стороны Вашингтона, заявил в понедельник замглавы МИД Сергей Рябков.

"Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы, я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне, я не знаю, как она пройдет, - целый ряд сигналов из Москвы для них будут некомфортными, в том числе, в предстоящие дни", - подчеркнул он.

Москва на предстоящем российско-американском саммите готова обсуждать тему прав человека и ответить на любые вопросы американской стороны, но будет вести этот разговор только с опорой на международное право, сообщил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Он также заявил, что финансовые власти России готовят решения в ответ на возможное отключение страны от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT).

В ответ на соответствующий вопрос журналистов Лавров сказал, что уверен, что "правительство, и Центральный банк, и соответствующие финансовые власти готовят возможные решения, если будет предпринята попытка подорвать наши возможности обеспечивать свободный обмен в рамках многосторонней торговой системы, в рамках норм ВТО".

Цены на нефть эталонных марок продолжают подрастать вечером в понедельник на ожиданиях министерского заседания ОПЕК+, которое запланировано на вторник.

К 19:01 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,81% , до $69,28 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи на 0,78%, до $66,84 за баррель.

Во вторник должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). В этот же день запланировано заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК. Ожидается, что страны ОПЕК+ сохранят решение по увеличению добычи с июля на 840 тысяч баррелей в сутки, показал опрос Bloomberg.

Оптимизму инвесторов в понедельник способствует начало сезона поездок в США, которое, как ожидается, приведет к реализации отложенного спроса на топливо.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) Банк России понизил официальный курс доллара на 1 июня на 29,05 копейки, до 73,2965 рубля, и уменьшил курс евро на 29,53 копейки, до 89,3778 рубля.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в понедельник из-за праздничного выходного дня в США. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 повысился по отношению к пятнице на 11,46 копейки и составил 73,3638 рубля за доллар. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 421,33, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 17,42 копейки, до 89,4234 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 3,13 копейки и составил 89,4845 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 340,566 млн евро, из которых 111,593 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 228,973 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов в понедельник в основном продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" осталась на прежнем уровне - 5,12% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,17% годовых. Ставка на срок 1 месяц прибавила 1 б.п. - до 5,34% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне - 5,75% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 4 б.п. - до 5,87% годовых.

США Московсксая биржа Brent WTI МИД Сергей Рябков Сергей Лавров Владимир Путин Джо Байден

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