Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,3-0,4%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,3-0,4% из-за упавших бумаг металлургов на ожиданиях налоговых изъятий.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3720,77 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1597,37 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,2%.

Доллар стоит 73,38 рубля (+0,23 рубля).

Подешевели акции "Северстали" (-5,3%), "Норникеля" (-3,4%), "НЛМК" (-1%), "Газпрома" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), Сбербанка (-0,3% и -0,1% "префы"), UC Rusal (-0,2%).

Российским металлургам грозят новые налоговые изъятия: они должны будут вернуть в бюджет в том или ином виде 100 млрд рублей сверхдоходов, полученных от высоких цен на продукцию, поставляемую в рамках финансируемых государством проектов. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью РБК ТВ.

По словам Белоусова, металлурги "конечно, понимают", что нужно будет возвращать в бюджет сверхдоходы, но пока нет решений о механизме изъятий. "У нас рынок свободный, но государство имеет все возможности установить налоги таким образом, чтобы то, что они получили, у них забрать. Это, я думаю, мы сделаем", - заявил он.

При этом Белоусов выступает против демпфера на металлы по образцу зернового: лучше НДПИ, так как пошлина помешает конкуренции компаний на внешних рынках.

Подорожали расписки Ozon (+1,2%), акции ПАО "Полюс" (+0,9%), Polymetal (+0,9%), расписки TCS Group (+0,7%), бумаги "Московской Биржи" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Правительство РФ рекомендовало своим представителям в совете директоров "Аэрофлота" (+0,1%) голосовать за невыплату дивидендов по итогам работы компании в 2020 году, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с содержанием соответствующей директивы за подписью первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"По результатам 2020 отчетного года дивиденды по акциям ПАО "Аэрофлот" не объявлять и не выплачивать", - процитировал источник директиву.

Заседание совета директоров авиакомпании, на котором планируется обсудить вопрос о распределении чистой прибыли/убытков за 2020 год, назначено на понедельник в форме заочного голосования.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник умеренно негативный: азиатские индексы снижаются на замедлении деловой активности в промышленности Китая. Производственный PMI КНР снизился в мае до 51,0 пункта с апрельских 51,1 пункта, хотя в сфере услуг состоялся рост до 55,2 пункта с 54,9 пункта. Японский рынок акций оказался под небольшим давлением из-за укрепления иены и более слабого роста промышленности в апреле (+2,5% вместо ожидавшихся +4,1%). Нефть торгуется в небольшом "плюсе".

От российского рынка акций можно ожидать консолидации в начале торгов при сниженной активности инвесторов по причине выходных в Великобритании и США, считает Кочетков.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, за последние 30 дней индекс МосБиржи вырос на 2%. У инвесторов есть позитивные ожидания касательно июньской встречи лидеров России и США и позитивные ожидания касательно Петербургского международного экономического форума. Цены на нефть продолжают пребывать в "зоне быков", хотя с пробитием уровня $70 за баррель на графике нефти марки Brent у спекулянтов есть проблемы.

В США обеспокоенность инвесторов из-за ускорения инфляции снизилась благодаря заверениям ряда представителей Федрезерва, которые не видят необходимости менять курс денежно-кредитной политики. В понедельник рынок акций США закрыт и на "Мосбирже" ожидаются малоактивные торги.

Нефть

На графике нефти Brent поддержкой выступает уровень $65 за баррель, на графике обыкновенных акций Сбербанка - уровень 295 рублей, на графике индекса МосБиржи сильная поддержка находится на уровне 3600 пунктов, а промежуточная - на 3700 пунктах. Биржи в Азии находятся в минусовой зоне (кроме Кореи), зато с сырьевыми рынками полный порядок, на этом фоне можно ожидать нейтральных торгов на рынке акций РФ, полагает Верников.

В США индексы акций выросли в пятницу на 0,1-0,2%, неделя также завершилась ростом. Индекс S&P 500 за неделю поднялся на 1,2%, Dow Jones - на 0,9%, Nasdaq - на 2,1%, отмечает MarketWatch. За май S&P 500 прибавил 0,6%, Dow Jones - 1,9%, в то время как Nasdaq снизился на 1,5%.

В понедельник биржи США не работают по случаю праздника (День памяти).

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в мае упал до 82,9 пункта по сравнению с 88,3 пункта месяцем ранее. Предварительно индикатор оценивался в 82,8 пункта, аналитики в среднем прогнозировали его пересмотр до 83 пунктов, сообщает MarketWatch.

Индекс PCE Core, который не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы, увеличился соответственно на 0,7% и на 3,1%. Подъем показателя в годовом выражении стал максимальным с 1990-х годов. Федеральная резервная система обращает внимание на PCE Core при оценке рисков инфляции.

Тем временем американский президент Джо Байден в пятницу представил проект бюджета, предполагающий государственные расходы объемом $6 трлн в следующем финансовом году. Бюджет предусматривает повышение ставки корпоративного налога до 28% с 21%.

В Азии в понедельник преобладает снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%) на фоне публикации слабых статданных из Японии и Китая, но слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Индекс потребительского доверия к экономике Японии в мае снизился до 34,1 пункта при прогнозах снижения до 33 пунктов с апрельских 34,7 пункта.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в мае опустился до 51 пункта с 51,1 пункта месяцем ранее, аналитики в среднем не ожидали изменения показателя, сообщает Trading Economics. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку уже пятнадцать месяцев подряд. Он рухнул до рекордного минимума на пике пандемии коронавируса в Китае в феврале 2020 года. Уже в марте прошлого года, когда власти КНР сняли жесткие ограничения, действовавшие для сдерживания распространения коронавируса, экономическая активность в промышленном секторе вернулась к росту.

Тем временем индикатор производства поднялся до 52,7 пункта с 52,2 пункта. Уровень оптимизма относительно ближайшего будущего в промышленности упал до минимума за четыре месяца - до 58,2 пункта с апрельских 58,3 пункта.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник растут на ожиданиях министерского заседания ОПЕК+ во вторник; цена Brent находится на $0,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на "Мосбирже" в пятницу. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $69,29 за баррель (+0,8% и -0,7% в пятницу), июльская цена WTI – $66,92 за баррель (+0,9% и -0,8% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent прибавила в цене 4,8%, WTI – 4,3%.

Во вторник должно состояться заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). В этот же день запланировано заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

Ожидается, что страны ОПЕК+ сохранят решение по увеличению добычи с июля на 840 тыс. баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют данные опроса Bloomberg.

В то время как восстановление спроса способствует росту нефтяных цен, возможность увеличения поставок нефти из Ирана в случае восстановления ядерной сделки омрачает прогнозы.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что участники переговоров исходят из того, что нынешний раунд "может и должен стать последним". "Но для этого надо урегулировать несколько остающихся довольно сложных вопросов", - написал он в твиттере.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на 2 единицы – до 457 штук.