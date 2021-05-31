Гуцериев объединил Афипский и Краснодарский НПЗ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева завершила присоединение "Краснодарского НПЗ - Краснодарэконефть" к Афипскому НПЗ. По данным "СПАРК-Интерфакс", "КНПЗ-КЭН" 26 мая прекратил свою деятельность в результате присоединения к Афипскому НПЗ. Объединенная компания теперь называется ООО "Афипский НПЗ".

"Восстановление исторической технологической цепочки изначально было положено в основу стратегии развития нефтеперерабатывающих предприятий группы на юге России [...] Реорганизация заводов посредством присоединения КНПЗ к АНПЗ позволит оптимизировать затраты, поднять маржинальность производства, в том числе за счет увеличения объема выпуска качественной продукции, сохранить рабочие места, а также продолжить поставки тепловой электрической энергии потребителям города", - отмечали ранее в "Фортеинвесте" (структура "Сафмара", управляет нефтеперабатывающими активами группы).

Реорганизацию предполагалось завершить до конца лета.

После объединения в единый производственный комплекс завод сохранит две производственные площадки: первичная переработка будет размещена в периметре территории прежнего Краснодарского завода, а глубокие процессы переработки будут проходить на исторической площадке Афипского НПЗ.

"Краснодарэконефть" - одно из старейших предприятий отрасли. Действующие технологические установки позволяют выпускать прямогонные бензиновые фракции, летнее дизельное топливо, печное топливо. Завод перерабатывает малосернистую, малопарафинистую нефть различных месторождений, является единственным в стране производителем реактивного топлива повышенной плотности (Т-1). Проектная мощность - 3 млн тонн нефти в год. В 2020 году завод переработал 1,6 млн тонн нефти.

Афипский НПЗ сейчас проходит модернизацию, в результате которой планируется повысить мощность первичной переработки нефти с 6 млн до 9 млн тонн. В прошлом году НПЗ переработал 4,9 млн тонн нефти. ООО "Ойл Технолоджис" (входит в "Сафмар") приобрел завод в мае 2019 года.

В советское время оба завода имели единую инфраструктуру по транспортировке нефти и нефтепродуктов в рамках единого производственного объединения "Краснодарнефтеоргсинтез", созданного в январе 1980 года и прекратившего существование после акционирования в 1994 году.