Суд признал банкротом владельца "Нового потока" Мазурова

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 16 июня признал банкротом владельца "Нового потока" Дмитрия Мазурова.

Cуд признал обоснованным заявление компании Persit Services Inc. (Маршалловы острова) о банкротстве Мазурова и ввел процедуру реализации имущества бизнесмена сроком на шесть месяцев. Суд включил в его реестр кредиторов долг перед заявителем в размере 2 млрд 83,8 млн рублей, следует из постановления суда, размещенного на сайте.

Финансовым управляющим бизнесмена утвержден Алексей Харланов.

Таким образом, апелляционный суд отменил определение Арбитражного суда Москвы, который 22 января ввел процедуру реструктуризации долгов бизнесмена. Финансовым управляющим тогда также был утвержден Харланов.

Persit Services Inc. в январе просила суд ввести процедуру реализации имущества, но получила отказ.

8 июня Арбитражный суд Москвы включил требования Сбербанка и его дочерней компании к бизнесмену на сумму 56,6 млрд рублей в его реестр кредиторов.

Сбербанк России 3 февраля предъявил требования к Мазурову на сумму 28,1 млрд рублей, а его "дочка" - ООО "СБК" - на 28,5 млрд рублей.

10 июня суд также включил в реестр кредиторов Мазурова 9,3 млрд рублей долга перед ООО "Балтсетьстрой" (Санкт-Петербург).

До этого, 3 июня, суд включил в реестр должника требования Московского кредитного банка (МКБ) в размере 4,7 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы 3 июня отложил на 29 июля заседание по проверке обоснованности еще двух требований Сбербанка РФ к Мазурову на общую сумму 128,3 млрд рублей.

Первое требование в размере 125,3 млрд рублей включает 107 млрд рублей просроченного основного долга, 12,2 млрд рублей просроченных процентов и 6 млрд рублей просроченной первоначальной комиссии.

Второе требование на 3,1 млрд рублей включает 2,9 млрд рублей просроченного основного долга, 153,6 млн рублей просроченных процентов и 1,1 млн рублей просроченной агентской комиссии.

Суд отложил на 29 июля и рассмотрение требования Промсвязьбанка о включении в реестр кредиторов бизнесмена 22 млрд рублей. 20,5 млрд рублей из этой суммы составляет основной долг, 942,9 млн рублей - проценты, еще 537,8 млн рублей - неустойка за несвоевременную оплату задолженности.

На заседании в январе 2020 года представитель иностранной компании заявила, что Кунцевский суд Москвы в ноябре 2018 года удовлетворил иск Persit Services Inc. к Мазурову о взыскании задолженности по договору поручительства на сумму почти $32 млн. В нее входила цена векселя в размере $30 млн и проценты. Позднее вышестоящие инстанции оставили решение в силе.

Заявление о банкротстве Мазурова компания подала 16 августа 2019 года.

18 октября 2019 года суд принял к производству заявление ВТБ о банкротстве Мазурова в качестве вступления в дело о банкротстве. Размер задолженности бизнесмена перед банком не указывался.

Дело Мазурова

Мазуров был задержан 13 июля 2019 года в аэропорту "Шереметьево" по прилете в Москву из зарубежной командировки и принудительно доставлен в Следственный департамент МВД РФ. Суд 15 июля 2019 года арестовал Мазурова по делу о мошенничестве. Он подозревается в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), наказание по данной статье предусматривает до десяти лет заключения. Тверской суд Москвы 11 марта продлил срок ареста Мазурову. Уголовное дело было возбуждено 12 июля 2019 года по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. Позже такое же заявление в правоохранительные органы подал "Антипинский НПЗ".

Единственным нефтезаводом, находящимся под управлением "Нового потока" Мазурова, является "Марийский НПЗ" в Марий Эл мощностью 1,6 млн тонн. Раньше группе также принадлежал "Антипинский НПЗ" в Тюменской области мощностью 9 млн тонн, но в мае 2019 года его забрал за долги Сбербанк.

Позже стало известно, что ООО "Сокар Энергоресурс" - СП Сбербанка и группы инвесторов - приобрело 80% акций "Антипинского НПЗ" у кипрской Vikay Industrial Limited. Также "Новый поток" управлял "Афипским НПЗ", который в начале мая 2019 года был куплен ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева. В производстве Арбитражного суда Тюменской области находится дело о банкротстве "Антипинского НПЗ", неоспариваемые требования кредиторов были оценены в 346 млрд рублей. В отношении НПЗ 3 сентября 2019 года была введена процедура наблюдения, 30 декабря 2019 года завод был признан банкротом.