"Сафмар" сменил гендиректоров Афипского НПЗ и "Орскнефтеоргсинтеза"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Группа "Сафмар" провела кадровую ротацию на своих НПЗ в Оренбургской области и Краснодарском крае, сообщил "ФортеИнвест" (управляет НПЗ).

Гендиректором ПАО "Орскнефтеоргсинтез" назначен Сергей Кращук, с апреля прошлого года занимавший должность гендиректора ООО "Афипский НПЗ" (Краснодарский край).

Кращуку предстоит "возглавить работы по очередному этапу модернизации предприятия, оптимизировать все процессы и вывести завод на новый уровень", говорится в сообщении.

В свою очередь, Афипский НПЗ возглавил Александр Грибок, с ноября 2017 года занимавший должность директора по технологии, заместителя директора по развитию "Башнефть-Уфанефтехима" - филиала ПАО АНК "Башнефть".

Как сообщается в пресс-релизе "Орскнефтеоргсинтеза", более 20 лет возглавлявший Орский НПЗ Владимир Пилюгин будет теперь курировать работу предприятия "как представитель АО "ФортеИнвест", которое является компанией, отвечающей за направление нефтепереработки в группе "Сафмар".

Афипский НПЗ и Орский НПЗ мощностью 6 млн тонн каждый входят в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, НПЗ находятся под управлением АО "ФортеИнвест".