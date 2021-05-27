Минсельхоз объявил о готовности производителей сыров к выпуску продукции с маркировкой

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Большинство производителей сыров и мороженого в РФ готовы к выпуску маркированной продукции с 1 июня, сообщил Минсельхоз.

Запасы этой продукции на российском рынке достаточны для удовлетворения потребностей населения. Таким образом, Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита сыров и мороженого после вступления в силу требований по обязательной маркировке.

Ведомство также напомнило, что в правила маркировки внесены изменения в отношении товаров, произведенных до 1 июня (производители смогут их продавать). Эта мера позволит обеспечить плавный переход отрасли к новой системе и минимизировать возможные риски, считает Минсельхоз.

Ранее в четверг российское подразделение Unilever предупредило, что может приостановить производство мороженого на заводах в Туле и Омске с 1 июня на 10-дневный срок из-за трудностей, возникших у компании в связи с обязательной маркировкой.

Простой фабрик будет касаться производства для российского рынка (не экспортных позиций). Он связан с отсутствием поставок упаковки с нанесенными кодами маркировки, так как типографии до сих пор не могут завершить процесс установки и наладки нового оборудования по нанесению кодов, сообщил Unilever. Кроме того, типографии также пытаются решить проблемы, связанные со стиранием кода и отслоением его с пленки.

По мнению Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки в РФ), основная причина неготовности Unilever к обязательной маркировке заключается в позднем начале подготовки - несвоевременном заказе оборудования для верификации кодов на производственных линиях.

Подготовка к маркировке молочной продукции началась 2,5 года назад, все компании отрасли имели возможность принять участие в пилотном проекте и подготовиться к введению обязательной маркировки заранее, напомнил Минпромторг. "Большинство участников молочного рынка, в том числе такие крупные компании со сложным производством, как "Чистая линия", "Молвест", Valio, "Карат" и другие, успели подготовиться к вводу маркировки, поскольку своевременно определились с техническими решениями по маркировке продукции и принимали участие в эксперименте", - говорится в сообщении ведомства.

По оценке Минпромторга, возможная приостановка производства на заводах Unilever 10 дней не должна отразиться на потребителях.

Минсельхоз считает необходимым продолжить совместную работу предприятий отрасли, ЦРПТ и Минпромторга в части решения технических вопросов при внедрении системы маркировки, работы типографий и поставок оборудования, отметили в пресс-службе ведомства.