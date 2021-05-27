Unilever предупредила об остановке выпуска мороженого на 10 дней

Оператор маркировки товаров заподозрил компанию в нагнетании ситуации

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российское подразделение Unilever предупредило, что может приостановить производство мороженого на заводах в Туле и Омске с 1 июня дней на десять из-за трудностей, возникших из-за введения обязательной маркировки.

"Компания ООО "Юнилевер Русь", в портфель которой входит мороженое брендов "Инмарко", заявляет, что с 1 июня с большой долей вероятности вынуждена будет приостановить работу линий для производства мороженого, расположенных в Туле и Омске, если срок запуска маркировки останется прежним", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

По предварительной оценке, простой линий может продлиться десять дней. Он затронет производствос продукции для российского рынка, но не экспортных позиций.

Линии встанут из-за того, что предприятия до сих про не получили упаковку с нанесенными кодами маркировки, так как типографии до сих пор не могут завершить установку и наладку нового оборудования по нанесению кодов, объяснили в Unilever. По сведениям компании, одновременно типографии пытаются решить проблемы, связанные со стиранием кода и отслоением его с пленки.

"Как законопослушная компания мы не можем пойти на нарушение вступающего в силу регулирования и будем соблюдать его в полной мере", - отметили в пресс-службе.

Компания-оператор системы маркировки ЦРПТ заявила, что главная причина проблем у Unilever связана с тем, что компания вовремя не заказала оборудование для верификации кодов на производственных линиях.

"При этом компания, к сожалению, приняла решение отказаться от сотрудничества с типографиями, которые подготовились своевременно и могут произвести необходимую упаковку. В настоящий момент готово 49 типографий, мощности которых полностью перекрывают возможную потребность производителей мороженого и сыра в упаковке", - отметили в ЦРПТ.

Оператор и профильные ведомства ведут индивидуальную работу с компаниями, особенно с теми, которые поздно включились в подготовку к обязательной маркировке. Для Unilever выделен персональный менеджер, проводится активная работа с поставщиками оборудования и упаковки для компании, сообщил ЦРПТ.

"В этой связи считаем, что заявления о потенциальной краткосрочной остановке производства в столь ответственный для отрасли момент имеет своей целью нагнетание ситуации и не направлено на конструктивное разрешение вопроса, связанного с несвоевременной подготовкой производителя", - заявил оператор системы маркировки.

Обязательная маркировка молочной продукции стартовала в январе этого года на добровольной основе, до этого более двух лет ее проводили в пилотном режиме.

"Те участники оборота, которые заняли ответственную позицию и своевременно начали готовиться к маркировке, успели протестировать и интегрировать все процессы на своих предприятиях", - говорится в его сообщении. По данным ЦРПТ, это, в частности, "Молвест", "Карат", Valio и другие.

Российский Минпромторг также обратил внимание, что подготовка к маркировке молочной продукции началась 2,5 года назад, у всех производителей было время на подготовку и большинство из них успели это сделать, потому что вовремя этим занялись.

"Минпромторг России еще раз обращает внимание, что сроки ввода обязательной маркировки молочной продукции переноситься не будут, и призывает компанию Unilever и других участников рынка ответственно отнестись к соблюдению законодательства Российской Федерации и своим обязательствам перед потребителями", - заявили в министерстве.

По оценке ведомства, десятидневная остановка заводов Unilever не должна отразиться на потребителях.

Маркировка молочной продукции в добровольном режиме началась с 20 января. Обязательная маркировка будет вводиться в несколько этапов. С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке сыров и мороженого, с 1 сентября - молочной продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее.

17 марта Минсельхоз отметил, что многие типографии не готовы к маркировке упаковки молочной продукции.

19 мая "Коммерсантъ" сообщил, что почти 40% российских производителей мороженого, включая Unilever и "Чистую линию", не успевают начать обязательную маркировку продукции с 1 июня из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования для нанесения кодов. В отрасли объяснили, что часть производителей ждала, что маркировкой займутся типографии, те оказались не готовы, компании сами стли закупать оборудование, создав ажиотажный спрос. Возникли сложности из-за необходимости перестраивать производственные линии для интеграции с этим оборудованием. Ситуацию усложнило то, что ассортимент продукции, подлежащей маркировке, очень широк.

В Минсельхозе на это заявили, что не ждут роста цен или дефицита сыров и мороженого по этой причине, поскольку в стране достаточно запасов этой продукции.