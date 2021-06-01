Николя Мор вернулся на пост президента "АвтоВАЗа"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Руководивший АО "АвтоВАЗ" в 2016-2018 годах Николя Мор 1 июня вернулся на пост президента компании. При этом он сохранил должность исполнительного директора по операциям Renault Group в России и СНГ, которую занимает с 1 мая, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

Решение заменить Ива Каракатзаниса на Мора совет директоров "АвтоВАЗа" принял в середине апреля.

Каракатзанис возглавлял "АвтоВАЗ" с июня 2018 года. Его новое место работы и должность будут названы позднее.

После ухода с поста президента "АвтоВАЗа" в 2018 году Мор возглавил совет директоров компании, затем стал старшим вице-президентом и операционным директором Renault в регионе Евразия, а в сентябре 2020 был назначен на должность старшего вице-президента и главного исполнительного директора по трансформации группы Renault.

Владельцем 100% АО "АвтоВАЗ" является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. - СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).