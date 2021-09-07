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"Аэрофлот" не будет выплачивать дивиденды за 2021 год

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот ожидает чистого убытка по итогам 2021 года, в связи с чем дивидендных выплат не будет, сообщил замдиректора департамента корпоративных финансов авиакомпании Андрей Напольнов на конференции "Диалог с компанией "Аэрофлот", организованной "ВТБ Капитал Инвестиции".

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"Понятно, что в 2021 году никто не ожидает прибыль - у нас уже убыток 27 млрд руб. (по МСФО за I полугодие - ИФ). Наверное, не скажу никакого откровения, и те, кто внимательно смотрит на компанию, понимает, что независимо от того, какой будет результат в III и IV кварталах, это все равно не позволит быть в плюсе. Соответственно за 2021 год дивидендов не будет", - сказал Напольнов

"Дальше - как только будет чистая прибыль, сразу будут и дивиденды. Еще раз повторюсь, менеджмент делает все, чтобы это случилось как можно скорее", - добавил он.

"Аэрофлот" ожидает по итогам 2021 года сокращения чистого убытка, но прибыли не будет, говорил в августе глава авиакомпании Михаил Полубояринов в интервью телеканалу "Россия 24". "Это очевидно: у нас слишком была (до пандемии коронавируса - ИФ) большая выручка от международных направлений", - пояснял он.

Аэрофлот

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