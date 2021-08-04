"СПБ биржа" запретит брокерам быть маркетмейкерами и на других торговых площадках

Участники рынка оценили это решение как очень "жесткое и неожиданное"

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" (бывшая "Санкт-Петербургская биржа") хочет запретить брокерам быть одновременно маркетмейкерами по иностранным ценным бумагам у себя и на других биржах, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на одного из маркетмейкеров биржи и источники в двух финансовых компаниях.

По их словам, биржа опасается, что это приведет к перетоку ликвидности. Поэтому, если профучастник является маркетмейкером на "Московской бирже", договор с ним будет расторгнут. Это правило может появиться на "СПБ бирже" уже в сентябре, говорят собеседники издания.

Как объяснил представитель "СПБ биржи", ее бизнес-модель предполагает наличие ограничений для HFT-трейдеров (высокочастотных трейдеров, ежедневно совершающих большой объем сделок), такой трейдинг на бирже возможен только в рамках функций маркетмейкера в целях обеспечения ликвидности для ритейл-инвесторов.

Он сказал, что вводимые ограничения призваны исключить "токсичную HTF-активность, свойственную арбитражным трейдерам", которые под видом выполнения функций маркетмейкеров на разных биржах являются "не провайдерами, а потребителями ликвидности". По словам представителя биржи, это может ухудшить условия "для наших целевых клиентов - частных инвесторов".

На рынке оценили это решение как очень "жесткое и неожиданное", которое было принято без обсуждения с участниками рынка. По словам одного из собеседников издания, такое решение противоречит идеологии "НП РТС" (основной акционер "СПБ биржи"): не стимулирует конкуренцию, наносит ущерб интересам профучастников, при этом пострадают интересы частных инвесторов, так как на каждой конкретной площадке будет меньше провайдеров ликвидности.

Еще один собеседник издания считает, что таким образом "СПБ биржа" стимулирует ценовую войну за маркетмейкеров, когда организаторы торгов начнут повышать плату брокерам за эти услуги. "Московская биржа" выступает за снятие любых барьеров, ограничивающих возможности участников рынка, заявил "Коммерсанту" ее директор департамента рынка акций Борис Блохин. Он отметил, что биржа будет развивать этот сегмент за счет увеличения количества инструментов и предоставления возможности заключения сделок в иностранной валюте.

Маркетмейкер — профессиональный участник рынка ценных бумаг, который за плату и по договору с биржей обеспечивает поддержание цен финансовых инструментов в определенном диапазоне и определенного объема заявок.

"СПБ биржа" - основная в России площадка по биржевой торговле иностранными ценными бумагами, сейчас на ней торгуется более 1600 иностранных инструментов. Ежедневный объем торгов составляет $1,5-2 млрд. "Московская биржа" начала торги иностранными акциями летом 2020 года, сейчас на бирже обращается 204 иностранные ценные бумаги, ежедневный объем торгов составляет порядка 4 млрд рублей.

Основной акционер "СПБ биржи" - "НП РТС" с долей 17,8%. Совкомбанку принадлежит 12,9% "СПБ биржи", брокеру "Фридом финанс" - 12,8%. Группа ВТБ владеет 10,77%, группа "Тинькофф" - 5%. Сингапурский венчурный фонд Amereus Group, управляющий деньгами основного владельца "Русской аквакультуры" Максима Воробьева, владеет 5,1%, ООО "Воронежский ФИЦ" Анатолия Гавриленко - 3,6%, "БКС Мир Инвестиций" - 2,5%, биржа "Санкт-Петербург" - 1,2%. Также небольшими долями владеет менеджмент биржи и члены совета директоров.

Основные акционеры "Московской биржи" - Банк России (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,1%) и Capital Research and Management Company (5,7%). Free float составляет 63%.