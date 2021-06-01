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В Минпромторге сочли, что отмена соглашений по сахару не повлияет на цены на него

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Цены на сахар в России после отмены соглашений не изменятся, считает Минпромторг.

"Как они (цены - ИФ) вели себя до этого, так и будут вести, ничего не изменится", - сказал "Интерфаксу" замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в кулуарах форума "Неделя ритейла 2021".

Отвечая на вопрос о возможности ценовых ограничений (фиксаций) в будущем, Евтухов сказал: "Ни в коем случае".

Соглашения, устанавливающие предельный размер цен на сахар, были подписаны в середине декабря 2020 года между Минсельхозом, Минпромторгом, производителями и торговлей. Необходимость в них возникла после резкого подорожания сахара из-за снижения его производства в прошлом году. Они предусматривали отпускную цены на сахар не выше 36 рублей за кг, розничную - не выше 46 рублей. Соглашения были рассчитаны до 31 марта. Но затем - из-за опасения роста цен - было принято решение об их продлении.

Соглашения прекратили действие 1 июня.

Минпромторг Виктор Евтухов

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