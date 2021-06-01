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Ozon решил провести ребрендинг ранее приобретенного Оней банка

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Ozon намерен провести ребрендинг ранее приобретенного Оней банка, он будет называться Ozon банк, сообщил вице-президент компании по цифровым финансовым сервисам Ваэ Овасапян.

"Я также сегодня хочу объявить о том, что мы купили банк, который будем называть Ozon банк. Это будет первый e-commerce банк в России", - сказал он на форуме Ozon по электронной коммерции COM.E ON.

В пресс-службе компании "Интерфаксу" уточнили, что Ozon подал документы в ЦБ о смене наименования банка, ожидает решения.

Ozon приобрел Оней банк у Совкомбанка, сделка была закрыта в середине мая. В финансовом отчете Ozon за I квартал 2021 года говорится, что сумма сделки составила 615 млн рублей. Ozon Holdings PLC в начале апреля сообщила о подписании соглашения о покупке 100% Оней банка у Совкомбанка. Ожидалось, что стоимость сделки не превысит $10 млн, окончательная цена зависит от стоимости активов приобретаемого банка на дату закрытия сделки. В Ozon говорили, что цель покупки - доступ к банковской лицензии.

Овасапян также сообщил, что микрофинансовая компания "Ozon Кредит" начнет работу со второй половины июня. Она будет работать на платформе B2B-кредитования Ozon.Invest и будет выдавать заемные средства.

"В чем особенность "Ozon Кредита": мы полностью полагаемся на внутренние данные Ozon - объем продаж, возвраты, клиентские отзывы - их более 40 различных показателей. Поэтому мы максимально автоматизировали процессы, используем машинное обучение, поэтому решение о кредите будет приниматься мгновенно", - отметил Овасапян.

Ozon Оней банк

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