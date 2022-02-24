Дочерний банк Ozon попал под санкции США

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - США ввели санкции против Ozon Банка - финансовой организации, которую весной 2021 года Ozon приобрел у Совкомбанка. Это следует из информации на сайте Минфина США.

В сообщении ведомства указано, что финансовая организация связана с Совкомбанком, на который также распространяются американские санкции, введенные за военную операцию РФ на Украине.

В мае Совкомбанк закрыл сделку по продаже компании Ozon Оней банка - впоследствии он был переименован в Ozon Банк. Сумма сделки составила 615 млн рублей.