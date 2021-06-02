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ПМЭФ-2021

Малые и средние предприятия стали успешнее конкурировать за заказы госкомпаний

Малые и средние предприятия стали успешнее конкурировать за заказы госкомпаний
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Малые и средние предприятия (МСП), несмотря на последствия пандемии, смогли увеличить поставки крупнейшим российским корпорациям в первом квартале. При этом прирост был достигнут не только за счет использования квот для малого бизнеса, но и за счет его активного участия в конкурентных торгах на общих основаниях. Это показывают данные аналитической системы "Интерфакс-Маркер".

"Крупнейшие компании с государственным участием предоставляют МСП специальные квоты на закупки. Однако малые компании активно приходят на закупочные процедуры и на общих основаниях, – и в первом квартале более половины договоров заключались МСП по итогам участия в общедоступных торгах. При общем увеличении объема заключенных малым бизнесом договоров на 55 млрд рублей основной прирост – 41 млрд – был достигнут за квартал как раз за счет активности МСП в торгах на общих основаниях", - сообщил исполнительный директор группы "Интерфакс" Владимир Герасимов.

Выступая на форуме МСП в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Герасимов сказал, что МСП, как показал опыт пандемии, удается сохранять свои позиции на рынке даже в условиях значительного снижения закупок. Так, в секторе логистических услуг в целом закупки упали в прошлом году из-за последствий коронавируса на 45% относительно 2019 года.

"Тем не менее, малый бизнес и в этих условиях даже чуть повысил свою суммарную долю в общей сумме контрактов на перевозки – до 63,4% против доковидных 63,3%", - сказал он.

Удвоились в денежном выражении поставки малыми предприятиями медицинских инструментов и оборудования, на треть – коммуникационного оборудования.

Малый бизнес, сказал Герасимов, стабильно помогает поддерживать более высокую конкуренцию на рынке закупок. Так, по результатам первых трех месяцев 2021 года на специальные торги для МСП приходили в среднем по 2,6 участника, тогда как по 223-ФЗ этот показатель в полтора раза ниже – 1,7 участника. Доля закупок у единственного поставщика в сегменте МСП также ниже – 11,7% против средних по этому сегменту рынка 17%.

"Это позволяет достигать на спецторгах более высокой экономии – в среднем 7,5% против 5,5% по всему рынку. Более того, в закупках, на которые приходят более 3 участников из сегмента МСП, экономия, то есть снижение цен в ходе торгов, составляет уже 14,4%", - сказал Герасимов.

В сфере закупок активно решаются стратегические задачи поддержки субъектов МСП, считают авторы исследования.

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