Минфин заявил, что регулирование закупок госкомпаний стоит на развилке

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Регулирование закупок госкомпаний находится на развилке и сдвигается в сторону прямого регулирования, следует из выступления заместителя министра финансов Алексея Лаврова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"В последнее время двигаемся больше по варианту прямого регулирования (закупок госкомпаний - ИФ) <...>, - сказал Лавров. - Мы это делаем, поскольку видим недостаточное усилие крупных заказчиков по использованию всего потенциала, который имеется в их распоряжении. То ли они не заинтересованы в этом (в привлечении субъектов малого и среднего предпринимательства - ИФ), то ли не понимают преимущества конкурентного рынка, то ли не видят в малом бизнесе надежных поставщиков".

При этом он отметил, что конструкция 223-ФЗ (закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") исходит из того, что каждый заказчик в рамках своего положения о закупках имеет все необходимое для того, чтобы привлекать малый бизнес к своим закупкам.

"Почему-то это делается в малой степени или вообще не делается, - сказал он. - В целом, мы видим достаточно благоприятную динамику по цифрам, но она может нас не удовлетворять. Поэтому у нас стратегическая развилка".

Один вариант, по словам Лаврова, предусматривает минимальное вмешательство в полномочия заказчиков, как это происходит в настоящее время. При этом предполагается воздействовать на госкомпании косвенными методами - через кодексы лучшей практики, правительственные директивы и т.п.

Другой вариант - прямое регулирование, как это уже произошло в отношении закупок госкомпаний у субъектов МСП.

"Уже сделан ряд шагов для решения проблемы участия малого бизнеса в закупках госкомпаний и планируются новые, - сказал Лавров. - Приступили в правительстве к серьезному обсуждению предложения об увеличении квоты закупок госкомпаний у субъектов МСП до 30% с 20% в настоящее время".

В свою очередь заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе отметила, что в настоящее время уровень конкуренции в закупках госкомпаний заметно ниже, чем в госзакупках (44-ФЗ, закон "О контрактной системе") - 1,95 заявки на одну закупку против 3,39 соответственно. Также в закупках госкомпаний в целом принимают участие значительно меньше участников, чем в госзакупках - 52 тыс. участников (из них 41 тыс. - субъекты МСП) и 233 тыс. участников (197 тыс. субъектов МСП).

"Это обусловлено двумя факторами, - сказала Катамадзе. - Один - более свободное и лояльное к заказчикам регулирование в рамках 223-ФЗ. Второй - большие временные лаги между заключением договора и оплатой. Так, на 20 трлн рублей ежегодно заключаемых договоров в этом же году оплачивается только около 5 трлн рублей".

При этом она подчеркнула, что введение прямого регулирования положительно сказалось на показателях закупок госкомпаний у субъектов МСП. Это касается и уровня конкуренции и объемов - 3,9 трлн рублей (общий объем закупок госкомпаний у субъектов МСП) и 2,9 трлн рублей (объем закупок, в которых принимают участие только субъекты МСП). "Это 30-50% от объема оплаты текущего года", - сказала она.

По мнению Катамадзе, дальнейшее развитие закупок госкомпаний, в том числе у субъектов МСП, лежит в области создания маркетплейсов. "Речь идет о переходе к полноценным электронным магазинам, - отметила заместитель руководителя Казначейства. - И действующие электронные торговые площадки имеют огромный потенциал, чтобы перейти к созданию условий для организации продаж продукции малого бизнеса. Это организация логистики, претензионной работы, складов и т.п. (как это реализовано у крупнейших международных агрегаторов торговли - ИФ). Воплощение на практике этого потенциала могло бы существенно увеличить объемы закупок у МСП и создать более конкурентную среду, чем есть сейчас. И такие планы есть".

По данным "Корпорации МСП", которая осуществляет мониторинг выполнения крупнейшими госкомпаниями требований по закупкам у субъектов МСП, наиболее крупные госкомпании значительно превышают обязательную долю закупок у малого бизнеса. По словам гендиректора "Корпорации МСП" Александра Исаевича, доля закупок таких компаний у малого бизнеса составляет почти 63%, что более чем в три раза превышает установленный правительством уровень в 20%. "За одну такую закупку обычно конкурирует более трех представителей МСП (в среднем 3,22 заявки), что в 2 раза выше общей практики по 223-ФЗ", - подчеркнул он.

По данным аналитической системы "Интерфакс-Маркер", в I квартале текущего года субъекты МСП смогли увеличить поставки крупнейшим российским корпорациям. В том числе, за счет активного участия в конкурентных торгах на общих основаниях.

"Малые компании активно приходят на закупочные процедуры госкомпаний и на общих основаниях, - и в первом квартале более половины договоров заключались МСП по итогам участия в общедоступных торгах. При общем увеличении объема заключенных малым бизнесом договоров на 55 млрд рублей основной прирост - 41 млрд - был достигнут за квартал как раз за счет активности МСП в торгах на общих основаниях", - сообщил исполнительный директор группы "Интерфакс" Владимир Герасимов.

Он отметил также, что по результатам первых трех месяцев 2021 года на специальные торги для МСП приходили в среднем по 2,6 участника, тогда как по 223-ФЗ этот показатель в полтора раза ниже - 1,7 участника. Доля закупок у единственного поставщика в сегменте МСП также ниже - 11,7% против средних по этому сегменту рынка 17%.

"Это позволяет достигать на спецторгах более высокой экономии - в среднем 7,5% против 5,5% по всему рынку. Более того, в закупках, на которые приходят более трех участников из сегмента МСП, экономия, то есть снижение цен в ходе торгов, составляет уже 14,4%", - сказал Герасимов.

По действующей редакции 223-ФЗ (регулирует закупки госкомпаний) госкомпании должны закупать у субъектов МСП не менее 20% годового стоимостного объема договоров.

Эти нормы распространяются на госкомпании с годовой выручкой (величина активов - для кредитных организаций - ИФ) более 500 млн рублей, а также на автономные учреждения, которые в течение года заключают контракты на поставку товаров, работ, услуг на общую сумму более 250 млн рублей.

При этом часть из них подпадает под мониторинг соответствия требованиям норм о закупках у субъектов МСП. Такой мониторинг проводится в отношении конкретных госкомпаний федерального уровня с объемом закупок более 1 млрд рублей, регионального уровня - 50 млн рублей, отдельных заказчиков федерального уровня (объем закупок за предыдущий календарный год должен составлять от 250 млн рублей до 1 млрд рублей) и регионального уровня (менее 50 млн рублей).

Такой мониторинг осуществляет "Корпорация МСП" и субъекты РФ. В настоящее время в перечень крупнейших госкомпаний, которые должны отчитываться о закупках у субъектов МСП, входит более 1850 компаний, предприятий и организаций.