В правительстве допустили "расчет" с металлургами через скидки

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Решить проблему компенсации государственным и квазигосударственным потребителям стальной продукции переплаты, возникшей в связи с резким ростом цен на внутреннем рынке, можно и без налоговых изъятий - через механизм скидок, однако этот инструмент носит нерыночный и чрезвычайный характер, нужно искать системное решение, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Пока же "на столе" остаются все варианты, включая изъятие денег через НДПИ и их перераспределение в виде субсидий между потребителями - эта схема технически самая простая, но государство готово выслушать и другие предложения, рассказал зампред правительства журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Нет задачи раскулачить тех, кто нахлобучил

Тему компенсации бюджету посредством налоговых платежей сверхдоходов, полученных от повышения цен в рамках поставок для госпроектов металлургическими компаниями, Белоусов поднял в телевизионном интервью незадолго до ПМЭФ.

"Мы посчитали, что металлурги нас (государство, бюджет) - извините за это слово - "нахлобучили" в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 млрд рублей (...) Я говорил некоторым из них: "Ребят, я сейчас даже не буду думать, как с вас снять (эту сумму - ИФ) - такой налог, сякой, через НДПИ. Единственное, ценник вот (100 млрд рублей - ИФ)", - сказал первый вице-премьер. На это основной владелец группы НЛМК, президент отраслевого объединения "Русская сталь" Владимир Лисин заявил, что планы правительства не учитывают рост налоговых отчислений и инвестиций компаний стального сектора.

Во вторник, 1 июня, совещание по проблеме цен провел с представителями металлургических компаний глава Минпромторга Денис Мантуров. При этом вопросы налоговых изъятий не затрагивались, обсуждалось обеспечение гособоронзаказа по фиксированной цене и заключение прямых формульных контрактов по госстройкам со скидками, а также закупки металла в госрезерв, сообщал Минпромторг по итогам мероприятия. Источники, близкие к участникам совещания, рассказали "Интерфаксу", что основным было принятие решение "интенсифицировать процесс предоставления скидок по госстройкам" - и теперь представители отрасли готовятся к встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Обсуждение с металлургами темы скидок не означает, что налоговых изъятий больше нет на повестке дня: власти готовы выслушать предложения компаний, но они должны решить поставленную задачу, следует из комментариев Белоусова.

"Нет задачи отобрать деньги у металлургов. Есть задача вписать госпрограммы и окологосударственные программы (в рамки по расходам - ИФ). Потому что кроме госкапвложений есть программа строительства жилья. Есть программы РЖД те же, они как сообщающиеся сосуды. Это касается строительства Восточного (полигона - ИФ). Кстати, удорожание на Восточном 40 млрд рублей из-за повышения (цен на стальную продукцию - ИФ). В этом году вся программа 300 млрд с небольшим - 334 млрд рублей, и примерно на 40 млрд идет удорожание. При том, что мы собирали деньги на программу РЖД буквально по рублю в декабре, когда она принималась. Поэтому у меня задача, также, как и у Юрия Ивановича Борисова (вице-премьера, курирующего гособоронзаказ - ИФ), и у Дениса Валентиновича (Мантурова, главы Минпромторга - ИФ), здесь мы абсолютно едины, это вписать нашу программу в рамки", - пояснил Белоусов журналистам.

По словам первого вице-премьера, он противник нерыночных методов. "Это здорово, соглашения (о скидках - ИФ) и так далее, но это чрезвычайные вещи. Нам нужно найти системный механизм, который бы позволял демпфировать подобного рода скачки (цен на внутреннем рынке - ИФ)", - заявил Белоусов и напомнил свою позицию о контрпродуктивности регулирования через экспортные пошлины на металл. "Рынки устроены гораздо более сложно, мы здесь можем поломать внешние рынки. Поэтому с этой точки зрения - если будет найден системный способ решения, я буду только приветствовать", - сказал первый зампред правительства.

Система скидок порождает сразу несколько проблем, отметил он.

"Это очень сложный механизм. Продекларировать хорошо, а как реализовать? Это тысячи контрактов, которые уже заключены. Нам нужно избежать арбитража, потому что мы можем наткнуться на то, что создадим систему двух цен, и те же металлурги скажут - вы что делаете? У нас скидки, а у вас что? Металл (приобретенный со скидками - ИФ) через Казахстан уходит в Китай, например. Поэтому я бы не стал упрощать эту задачу. В этом смысле налоговое решение технологически самое простое. Забрать деньги, а потом субсидировать тех, у кого удорожание, там это все легко подтвердить", - сказал Белоусов.

"Но если коллеги найдут другие приемлемые решения, слава богу. Я готов здесь участвовать, поддерживать", - заявил первый вице-премьер.

На вопрос, следует ли позицию правительства трактовать как готовность отказаться от налоговых изменений, если металлурги предложат какое-то долгосрочное решение, Белоусов ответил: "Я бы сказал так, что она (позиция - ИФ) жесткая в том плане, что нужно найти решение по элиминированию влияния повышения цен на металл на госкапвложения, гособоронзаказ и иные бюджетоемкие программы".

"Я пока не готов отказаться ни от каких инструментов. Пока я приветствую расширение арсенала этих инструментов, но они должны быть доведены до практической реализации. И, конечно, должны быть ответственные. То есть, если Минпромторг выступит в правительстве с подобного рода предложениями, возьмет на себя ответственность за стабилизацию цен по госкапвложениям, по гособоронзаказу, конечно, мы только приветствовать будем", - отметил Белоусов.

Принесенное ветром

Белоусов сказал, что в налоговой сфере выступает не за разовые, а за системные решения, но в мире есть и опыт их совмещения.

"По налогам я сторонник системных решений. Но в мире существует такой инструмент, это элемент системного решения, как введение однократного налога. Это windfall tax - налог на "принесенное ветром". Они существуют, такого рода вещи. Я не сторонник пока что-либо отвергать", - сказал Белоусов, пообещав бизнесу диалог.

"Единственное, что я во всех случаях намерен сделать, это все системные решения по налогам обсуждать с бизнес-сообществом. Я просил, и бизнес просил, и компании отдельные просил - давайте предложения ваши, как нам, есть проблема, давайте ее решать", - отметил он. Решение, по словам Белоусова, нужно найти в этом году.

Биржа упрощает

Оценка в 100 млрд руб. совокупной "переплаты" касается только черных металлов, сказал Белоусов, отвечая на соответствующий вопрос.

"По цветным металлам тоже проблемы есть. Но она другого рода. С цветными металлами проще, потому что там есть биржевая цена. Мы там можем к чему-то привязаться, к цене Лондонской биржи, мы понимаем. Механизм вырисовывается. А по черным металлам нет биржевой цены", - пояснил Белоусов.

"В цветной металлургии есть проблемы, и мы имеем там очень серьезное удорожание по алюминию, по меди, на стоимость кабелей это влияет, и так далее. Но там, с моей точки зрения, ситуация несколько проще, как я уже говорил", - добавил он.

Кроме того, в черных металлах очень широкая номенклатура продукции. "Одно дело арматура, которую производят все, кому не лень, сотни предприятий, из амортизационного лома, там одни способы решения этой задачи", - сказал первый вице-премьер, поддержав введение экспортных пошлин на лом. "Я считаю, что нам надо заканчивать с экспортом амортизационного лома в условиях дефицита на внутреннем рынке. Вот там, я считаю, мы можем пошлины ввести. А что касается экспорта руды и тем более готовой продукции, здесь ситуация более сложная, я уже говорил, и надо аккуратно действовать, смотреть, чтобы не подорвать экономику компаний и не ограничить наши возможности выхода на рынки", - сказал он.

Закупки металлов в государственный резерв, по мнению Белоусова, реализовать трудно.

"Я очень скептически отношусь к закупкам металлов в Росрезерв. Это очень большая номенклатура, металл долго не хранится. Он имеет свойства терять прочностные качества. Как это все технически сделать, мне не очень понятно", - сказал он.

Призыв к ответственности

Отдельных производителей Белоусов похвалил за ценовую политику и вновь упомянул звучавшую ранее в выступлениях президента Владимира Путина развилку "дивиденды - инвестиции".

"Я могу сказать, что ряд компаний ведет себя очень ответственно. Приведу в пример "Евраз", который практически не поднял цены на рельсы, он основной поставщик рельсов для РЖД. То, что я знаю, вписывается в те параметры (ценовые - ИФ), которые были согласованы раньше. Я знаю, что "Металлоинвест" ведет себя достаточно ответственно, и они уже предоставили целый ряд скидок", - заявил чиновник.

"Важно, что какие компании инвестируют, а какие выплачивают дивиденды. Мы смотрим на это", - подчеркнул он.

Разделение рисков

Долгосрочные контракты - это правильная практика, нужно понять границы применения формул, сказал Белоусов. "Когда формула фактически фиксируется как "нетбэк Китай минус 10%", мы ставим внутренний рынок в прямую зависимость от колебания цен на мировых рынках, это неправильно. Но опять же это не означает лобовых решений - отвязать (от мировых цен - ИФ), получим арбитраж. Если у нас будет сильная разница между внутренними и мировыми ценами, получим просто кучу посредников, которые будут наживаться на том, что они берут металл по дешевым внутренним ценам и продают по дорогим экспортным. Мы, кстати, это проходили с тем же амортизационным ломом", - сказал Белоусов.

По его словам, следует искать механизм, напоминающий фьючерсный. "Поскольку это не биржевой товар, у нас тут буквально фьючерсы неприменимы. Но сама вот эта модель, когда компании договариваются о цене, скажем, на год вперед, и делят риски, возможны какие-то механизмы хеджирования этих рисков... Эти механизмы еще предстоит разработать, но жизнь заставляет идти в этом направлении, с моей точки зрения", - сказал он.

НДПИ и не только

Применение демпфирующего механизма в черной металлургии затруднено, отметил Белоусов.

"Их две (проблемы - ИФ) на самом деле. Первая - очень широкая номенклатура, и как разрабатывать демпфер, по каждому виду металлов, продукции? Это же точно совершенно не попадешь и поломаешь рынки. И вторая проблема состоит в том, что с точки зрения экономики компании, они же экспортируют линейку, то есть и металл, и железную руду, и конечную продукцию. И в этом смысле это тоже надо учитывать. Потому что если мы ошибемся, если мы сделаем это неправильно, мы подорвем интерес компаний инвестировать в новые проекты добычные, что нам абсолютно не нужно", - сказал Белоусов.

"Они (компании - ИФ) балансируют за счет того, что выстраивают экспортную линейку и железной руды, и готовой продукции. Причем на разных ранках это линейка разная, для разных компаний она разная", - отметил он.

Повышающий коэффициент НДПИ, по словам Белоусова, не единственный возможный вариант решения проблемы через изъятия.

"Теоретически? Помимо НДПИ, например, возможны китайские варианты дифференциации возврата НДС по экспорту. Например. Только, еще раз говорю, из этого не вытекает, что мы это собираемся вводить, потому что это все вопрос обсуждаемый еще. Есть еще варианты", - сказал первый вице-премьер.

"Дана задача, ее нужно решить. Если ее удастся решить за счет скидок, особенно если это все будет решаться не только в рамках 2021 года, но будет создан какой-то механизм, я только буду это приветствовать, конечно", - заключил он.

Намерений встречаться с руководителями металлургических компаний на полях ПМЭФ у Белоусова нет. "Я не планирую. Было совещание у Дениса Валентиновича (Мантурова - ИФ)", - сказал он.

Комментируя контраргументы компаний в ответ на свое заявление о ста миллиардах "переплат", Белоусов сказал: "Они не сравнивали эти деньги с той прибылью, которую они получили, и с теми объемами дивидендов, которые они уже тоже выплатили. Понимаете, никто же не говорит о том, что они нарушают налоговое законодательство. У меня нет претензий. Они выплачивают налоги, все правильно. Только вопрос-то в другом состоит - они подняли цены на внутреннем рынке опять же в соответствии с контрактами, с формулами, которые в этих контрактах были записаны, подняли цены, и с этих поднятых цен заплатили налоги. Но они тем самым породили дополнительные расходы бюджета, вот и все - простая история. Нам эти дополнительные расходы бюджета надо откуда-то покрывать", - резюмировал чиновник.