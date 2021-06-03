Европейские индексы в основном выросли на фоне надежд на восстановление экономики

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов в среду на фоне надежд инвесторов на ускорение темпов восстановления экономики еврозоны в ближайшие месяцы по мере расширения вакцинации от коронавируса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,28%, до 451,34 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,39%, германский DAX - 0,23%, французский CAC 40 - 0,49%, итальянский FTSE MIB - 0,23%. В то же время испанский IBEX 35 снизился на 0,1%.

Розничные продажи в Германии в апреле сократились на 5,5% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 2%.

Уменьшение розничных продаж по сравнению с предыдущим месяцем в Destatis объясняют новой волной карантинных ограничений, введенных в ФРГ в апреле.

На этой неделе трейдеры также ожидают публикации данных по рынку труда США, которые могут показать увеличение числа рабочих мест в стране в прошлом месяце на 664 тыс. после не оправдавшегося ожидания роста на 226 тыс. в апреле.

"Инвесторы могут отнестись к ускорению роста рабочих мест, как к признаку того, что ФРС начнет принимать меры", - считает портфельный стратег New York Life Investments Лорен Гудвин, которую цитирует Bloomberg.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы США Лейл Брейнард во вторник заявила, что США приближаются к понятию регулятора о полной занятости и целевому уровню инфляции, однако глубина существующих проблем все еще требует от центробанка придерживаться мягкой денежно-кредитной политики.

Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, в свою очередь, выступил против тех, кто считает, что ФРС и широкомасштабные правительственные стимулы создают почву для серьезной проблемы - ускорения инфляции, пишет The Wall Street Journal.

Акции Interpump Group подскочили по итогам торгов на 6,3%, оказавшись в числе лидеров роста среди компонентов Stoxx Europe 600. Итальянский производитель насосов высокого давления объявил о покупке производителя моторов и элементов рулевого управления White Drive Motors & Steering у Danfoss Group. Стоимость White Drive Motors & Steering была оценена в 230 млн евро.

Цена бумаг ирландской Ryanair Holdings Plc повысилась на 0,3%. Крупнейший в Европе бюджетный авиаперевозчик в мае 2021 года перевез почти в 26 раз больше пассажиров, чем годом ранее.

Бумаги конкурирующей Wizz Air Holdings Plc подешевели на 0,1% в ходе торгов в Лондоне. Венгерская бюджетная авиакомпания предупредила, что может понести убытки в 2022 финансовом году на фоне сохраняющихся ограничений на поездки в большинстве стран Европы в связи с пандемией коронавируса.