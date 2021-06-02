Рубль вечером несколько ускорил рост к доллару и евро

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро усилили темпы снижения на Московской бирже в среду вечером, рубль более заметно укрепляется к бивалютной корзине на фоне активно растущей нефти.

Курс доллара США составил 73,22 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 29 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,4 руб./EUR1, подешевев на 40,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 34,18 копейки - до 80,5 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил темпы роста к доллару и евро на вечерних торгах на фоне заметно дорожающей нефти. Некоторая разница в темпах роста рубля в валютных парах связана со слабостью, демонстрируемой евро на рынке Forex после выхода не самой благоприятной статистики, свидетельствующей о неравномерном восстановлении экономик стран еврозоны после пандемии COVID-19.

В частности, согласно данным Федерального статистического агентства страны (Destatis), розничные продажи в Германии в апреле сократились на 5,5% относительно предыдущего месяца. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 2%.

Между тем, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари выступил против тех, кто считает, что Федеральная резервная система (ФРС) и широкомасштабные правительственные стимулы создают почву для серьезной проблемы - ускорения инфляции, пишет The Wall Street Journal.

Потребительские цены (индекс CPI) в стране в апреле подскочили на 4,2% относительно того же месяца прошлого года - это максимальные темпы подъема более чем за 12 лет (с сентября 2008 года). Относительно марта индекс CPI увеличился на 0,8% - рекордный подъем с июня 2009 года.

"Если эти показатели инфляции сохранятся, у Федрезерва есть инструменты для корректировки процентных ставок для сдерживания инфляции и предотвращения ее выхода из-под контроля", - сказал Кашкари в интервью CNN.

Между тем член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард полагает, что ЦБ должен сохранять устойчивый подход к денежно-кредитной политике (ДКП) в ближайшие месяцы, но быть готовым к корректировке в случае необходимости.

"Хотя мы и далеки от наших целей (максимальной занятости и ценовой стабильности - ИФ), но мы видим долгожданный прогресс, и я ожидаю увидеть дальнейшее улучшение в ближайшие месяцы", - сказала она, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка. Брейнард отметила, что Федрезерв должен быть "стабильным и прозрачным" в своей политике, "оставаясь при этом внимательным к эволюции данных и готовым к корректировкам по мере необходимости".

На этой неделе трейдеры ожидают выхода данных об уровне безработицы в США в мае. Как отмечает WSJ, эти сведения, вероятно, будут иметь решающее значение для ФРС, разрабатывающей план сворачивания стимулирующих мер, которые поддерживали экономику и рынки в течение более года.

В ожидании саммита Путина и Байдена

Участники внутреннего валютного рынка продолжают анализировать поступающую информацию о саммите президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, которая пройдет 16 июня в Женеве.

Рабочие контакты между Россией и США по подготовке к встрече лидеров двух стран идут постоянно, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Они идут постоянно, каждый день, по разным аспектам. Будут завтра, будут до конца этой недели еще", - сказал он журналистам в Москве. "Состав не утвержден. Формат не согласован, много чего не согласовано", - добавил он, отвечая на вопрос, сформирован ли уже состав делегации РФ на предстоящем саммите.

Рябков также отметил, что пока нет конкретики относительно возможности согласования заявления по итогам встречи лидеров России и США в Женеве. "Я не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита. Многие идеи есть, все в работе. Пока преждевременно говорить о чем бы то ни было конкретно", - сказал он.

В Кремле "сильно сомневаются", что по итогам переговоров президентов России и США может быть принят какой-либо совместный документ. Так пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на соответствующий вопрос на брифинге 2 июня. Он говорил это и на прошлой неделе.

Он также допустил, что президенты могут обсудить проблему киберпреступности, но добавил, что еще рано обсуждать возможность сотрудничества двух стран в области кибербезопасности.

1 июня Песков отмечал, что российская сторона не собирается "стерилизовать повестку" двусторонних отношений перед саммитом, но считает очень важным, чтобы этот саммит состоялся.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в среду и могут завершить торги на новых максимумах на фоне растущего оптимизма относительно перспектив спроса по мере восстановления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по Москве поднялась на 1,22% - до $71,11 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 1,28% - до $68,59 за баррель.

Накануне стоимость Brent достигла максимальной отметки с мая 2019 года, а WTI подорожала до максимума с октября 2018 года на итогах заседания ОПЕК+.

Министры ОПЕК+ по итогам прошедшего во вторник заседания решили пока ничего не менять в своих планах по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, а перспективы иранской нефти пока неясны.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе встречи отметил признаки улучшения спроса на рынке. О "значительном улучшении ситуации" по сравнению с кризисом, который наблюдался год назад, заявил и вице-премьер РФ Александр Новак.

Мнения экспертов

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" Варвара Пономарева, в среду рубль дорожает к доллару и евро на фоне роста цен на нефть. "После заседания ОПЕК+ во вторник фьючерсы Brent достигали максимумов с мая 2019 года и сегодня продолжают находиться выше $70 за баррель. Решение ОПЕК+ придерживаться текущего плана по наращиванию добычи и увеличение прогнозов по дефициту нефти позволили котировкам закрепиться на повышенных уровнях, что позитивно для российских активов. Сегодняшняя геополитическая обстановка продолжает поддерживать рубль даже несмотря на очередные заявления МИД РФ о том, что "прорыва в отношениях" России и США ждать не приходиться. При этом локальные истории, связанные с выплатой дивидендов и их последующей конвертацией в другие валюты иностранными держателями, оказывают давление на курс рубля. Дальнейшее движение рубля будет во многом зависеть от американской трудовой статистики четверга и пятницы, а сегодня, вероятно, курсы пар "доллар-рубль" и "евро-рубль" останутся на текущих уровнях", - отмечает Пономарева.

"Рубль окончательно утвердил консолидационный характер динамики, продолжая совершать резкие разнонаправленные движения в недельном диапазоне. Выход из консолидации обычно происходит мощным ценовым импульсом, но для этого должны появиться сильные драйверы, способные в долгосрочном плане повлиять на рубль", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 июня на 25,68 копейки, до 73,4579 руб./$1, и увеличил курс евро на 9,37 копейки, до 89,6895 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся в среду на 9,91 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,4737 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по московскому времени увеличился всего на 0,35 копейки и составил 73,421 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 529,629 млн, из которых $715,453 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 814,176 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 10,07 копейки, до 89,5901 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 23,79 копейки и составил 89,5531 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR383,824 млн, из которых EUR109,242 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR274,582 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) кредитов продемонстрировали в среду смешанную динамику по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 5,02% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению со вторником, оставшись на уровне 5,38% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 9 б.п. - до 5,87% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 10 б.п. - до 6,08% годовых.