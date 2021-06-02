Рубль незначительно изменился к доллару и евро в ожидании новых триггеров

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых триггеров к движению, в том числе новостей, связанных с предстоящей встречей президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,50-73,55 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,5225 руб./$1 (+1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 89,8525 руб./EUR1 (+4,75 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,96 коп. к уровню закрытия 1 июня, до 80,87 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,14 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 25,67 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов 2 июня в ожидании новых триггеров к движению. Торги накануне сопровождались высокой волатильностью, объясняемой резким ростом нефтяных котировок и их последующей коррекцией по итогам встречи министров ОПЕК+. Однако в целом торговая активность участников рынка максимально сокращена на фоне ожидания российско-американского саммита на высшем уровне, который состоится 16 июня в Женеве. С учетом важности предстоящих переговоров для развития отношения двух государств игроки преимущественно реагируют лишь на информацию, которая касается предстоящей встречи, оставляя без внимания остальные новостные поводы.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $70,40 за баррель, что на 0,15% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $67,85 за баррель, что на 0,12% выше уровня на закрытие рынка 1 июня.

Накануне министры ОПЕК+ провели самое короткое за всю историю заседание и в течение 15-20 минут приняли рекомендацию министерского мониторингового комитета ОПЕК+ сохранить намеченные планы по увеличению нефтедобычи в июле.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 0,49%, китайский CSI 300 теряет 0,95%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 находится вблизи уровня закрытия предыдущего дня.

По итогам торгов во вторник американские фондовые индексы продемонстрировали слабые и разнонаправленные изменения после праздничных выходных в США по случаю Дня памяти. По итогам минувшей недели индекс S&P 500 поднялся на 1,2%, Dow Jones - на 0,9%, Nasdaq - на 2,1%.

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