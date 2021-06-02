Российские биржевые индексы начали торги разнонаправленно

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись утром в среду с сохранением умеренного роста рублевых blue chips на фоне подросших котировок нефти на решении стран ОПЕК+ не менять планы добычи в июле и повышении оценки спроса на сырье. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,2%.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2%, до 3770,39 пункта, индекс РТС снизился на 0,2%, до 1611,57 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2,1%.

Доллар подорожал на 17 копеек, до 73,68 рубля.

Подорожали расписки Ozon (+2,1%), акции ВТБ (+0,8%), "ММК" (+0,8%), "Московской Биржи" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), "РусГидро" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), "Роснефти" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "НЛМК" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,4% "префы"), "Аэрофлота" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Подешевели расписки TCS Group (-0,7%), акции "АЛРОСА" (-0,4%), "Газпрома" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду можно назвать нейтральным. Нефть продолжает попытки роста, но котировки заметно отступили от максимальных значений предыдущего дня, в секторе промышленных металлов отмечается разнонаправленная динамика, также смешанные сигналы отмечаются с фондовых площадок Азии. Российский рынок акций утром может умеренно просесть, рубль также продолжит ослабление, считает аналитик.

Индексы акций в США во вторник показали смешанную динамику в пределах 0,1% после праздничных выходных в США по случаю Дня памяти.

За май S&P 500 прибавил 0,6%, Dow Jones - 1,9%, в то время как Nasdaq снизился на 1,5%. В целом сдержанные движения рынка акций по итогам мая говорят о том, что инвесторы пришли к мнению, что высокая инфляция будет временной и Федеральная резервная система (ФРС) не будет торопиться со сворачиванием стимулирующих мер.

Заболеваемость COVID-19 в США продолжает снижаться благодаря вакцинации. Более 62% взрослого населения страны получили по меньшей мере одну дозу вакцины, свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

На текущей неделе будут опубликованы данные по безработице в США за май. Статданные по рынку труда США, вероятно, будут иметь решающее значение для ФРС, разрабатывающей план сворачивания стимулирующих мер, которые поддерживали экономику и рынки в течение более года, пишет The Wall Street Journal.

Спрос на рабочую силу в США больше, чем кажется, несмотря на слабые данные о числе рабочих мест, заявил в интервью газете Financial Times председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард. Такая ситуация, по его словам, может ускорить сроки сворачивания стимулирующих мер Федрезерва.

В среду в Азии динамика индексов акций также смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,02%).

Давление на настроения инвесторов оказывают новости о вспышке заболеваемости индийским штаммом коронавируса в китайской провинции Гуандун. В понедельник в провинции было зарегистрировано 23 случая заражения, во вторник - 11, пишет The Guardian. Большинство случаев фиксируется в Гуанчжоу.

Розничные продажи в Германии в апреле сократились на 5,5% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 2%.

Нефть утром в среду продолжает попытки роста после существенного подъема накануне благодаря оптимистичной оценке перспектив спроса странами ОПЕК+ и решениям альянса не менять планы добычи в июле. К 10:01 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на 0,5%, до $70,59 за баррель (+1,3% накануне), июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,4%, до $67,98 за баррель (+2,1% во вторник).

Министры ОПЕК+ по итогам прошедшего во вторник заседания решили пока ничего не менять в своих планах по наращиванию добычи, посчитав, что увеличение темпов вакцинации, несмотря на сохраняющиеся в некоторых регионах локдауны, дает надежду на быстрое восстановление спроса, а перспективы иранской нефти пока неясны.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе встречи отметил признаки улучшения спроса на рынке. О "значительном улучшении ситуации" по сравнению с кризисом, который наблюдался год назад, заявил и вице-премьер РФ Александр Новак.

В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи: в мае страны-участники соглашения могут нарастить добычу на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), в июне - еще на столько же, в июле - на 441 тыс. б/с. Саудовская Аравия также снимает свои добровольные ограничения: 250 тыс. б/с в мае, 350 тыс. б/с в июне и 400 тыс. б/с в июле.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на делегатов, министры ОПЕК+ во вторник не обсуждали уровень добычи после июля. Согласно сделке, заключенной год назад, после июля ОПЕК+ планирует сохранять уровень добычи неизменным до апреля 2022 года.