ЦБ РФ начал возврат к нейтральной ДКП, пока она остается мягкой

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Денежно-кредитная политика Банка России пока остается мягкой с учетом инфляции, возврат к нейтральной начат, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Я бы хотела уточнить, что мы не ужесточили денежно-кредитную политику, она все-таки у нас остается пока мягкой, если сравнить уровень ключевой ставки и инфляцию, которую мы имеем. Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной политике", - сказала она на макроэкономической сессии ПМЭФ.

Набиуллина отметила, что Банк России действует несколько по-другому, чем ведущие развитые страны.

"Основное различие, что и Федрезерв, и ЕЦБ считают, что инфляция временная, преходящий фактор. Мы считаем, что у нас инфляция уже имеет значительную долю устойчивых компонентов", - пояснила она.

По ее словам, уход от мягкой денежно-кредитной политики не мешает росту экономики, спрос восстановился и его не надо дополнительно стимулировать. "Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной политике, запаздывание привело бы к тому, что нам пришлось бы позже поднимать ставки еще выше и быстрее. На наш взгляд, это не мешает экономическому росту, мы видим, что спрос практически восстановился. Если мы отодвинем в сторону добычу нефти или сектор услуг, где действительно спрос не восстановился, особенно в транспортном сообщении. Но это не связано с недостатком спроса, это те сектора, где действуют ограничения", - сказала Набиуллина на макроэкономической сессии ПМЭФ-2021.

"Поэтому нет необходимости дополнительно стимулировать спрос на настоящий момент. Это приведет просто к росту инфляции еще на фоне разных сохраняющихся "узких" мест в производстве. Разгон инфляции, на наш взгляд, он помешает экономическому росту", - отметила глава Банка России.

"У нас будут риски разгона и потом резкого спада. Нам нужен устойчивый экономический рост, устойчиво низкая инфляция", - подчеркнула Набиуллина.