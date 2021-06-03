Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

ЦБ РФ начал возврат к нейтральной ДКП, пока она остается мягкой

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Денежно-кредитная политика Банка России пока остается мягкой с учетом инфляции, возврат к нейтральной начат, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Я бы хотела уточнить, что мы не ужесточили денежно-кредитную политику, она все-таки у нас остается пока мягкой, если сравнить уровень ключевой ставки и инфляцию, которую мы имеем. Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной политике", - сказала она на макроэкономической сессии ПМЭФ.

Набиуллина отметила, что Банк России действует несколько по-другому, чем ведущие развитые страны.

"Основное различие, что и Федрезерв, и ЕЦБ считают, что инфляция временная, преходящий фактор. Мы считаем, что у нас инфляция уже имеет значительную долю устойчивых компонентов", - пояснила она.

По ее словам, уход от мягкой денежно-кредитной политики не мешает росту экономики, спрос восстановился и его не надо дополнительно стимулировать. "Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной политике, запаздывание привело бы к тому, что нам пришлось бы позже поднимать ставки еще выше и быстрее. На наш взгляд, это не мешает экономическому росту, мы видим, что спрос практически восстановился. Если мы отодвинем в сторону добычу нефти или сектор услуг, где действительно спрос не восстановился, особенно в транспортном сообщении. Но это не связано с недостатком спроса, это те сектора, где действуют ограничения", - сказала Набиуллина на макроэкономической сессии ПМЭФ-2021.

"Поэтому нет необходимости дополнительно стимулировать спрос на настоящий момент. Это приведет просто к росту инфляции еще на фоне разных сохраняющихся "узких" мест в производстве. Разгон инфляции, на наш взгляд, он помешает экономическому росту", - отметила глава Банка России.

"У нас будут риски разгона и потом резкого спада. Нам нужен устойчивый экономический рост, устойчиво низкая инфляция", - подчеркнула Набиуллина.

ЦБ Эльвира Набиуллина

Новости

Понятие "олигарх" введут в законодательство Украины

Nordgold анонсировал размещение на LSE и Мосбирже

Евтушенков анонсировал возможное IPO МТС-банка в 2022 году

Евтушенков анонсировал возможное IPO МТС-банка в 2022 году

Экс-президент МТС Корня отказался стать первым вице-президентом АФК

Евтушенков допустил возможность выхода АФК из ряда активов

Рубль в четверг утром слабо подрастает к доллару и евро вслед за нефтью

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Протасевич в эфире госТВ предположил, что его "подставили"

ПМЭФ-2021

"Интерфакс" и 1С расширили возможности совместного сервиса по проверке контрагентов "1СПАРК Риски"

"Интерфакс" и 1С расширили возможности совместного сервиса по проверке контрагентов "1СПАРК Риски"
Экономический кризис

Эксперты ждут роста числа безработных в мире до 205 млн человек к 2022 г.

Эксперты ждут роста числа безработных в мире до 205 млн человек к 2022 г.

Белоруссия получила второй транш госкредита РФ на $1 млрд

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');