Решетников заявил, что мерами ДКП инфляцию не сдержать

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Одними мерами денежно-кредитной политики невозможно сдержать инфляцию в рамках таргета, это приведет к рискам с точки зрения роста инвестиций и экономики, правительство выстраивает долгосрочную стратегию демпферных механизмов, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он сказал это на круглом столе "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию" на ПМЭФ.

"Мы в регуляторике стараемся действовать максимально аккуратно, но в тоже время считаем эти меры необходимыми в условиях, когда на внешних рынках идет удорожание продукции - мы понимаем, что эти факторы на среднесрочный период, то есть осенью они никуда не денутся. Поэтому мы должны выстраивать адекватный долгосрочный ответ", - сказал министр.

"Но если мы от этого абстрагируемся (от мер правительства по сдерживанию цен - ИФ), например, будем рассчитывать только на меры ДКП, на дальнейшее ужесточение процентных ставок, то это может потребовать такого ужесточения процентных ставок, который в конечном итоге может уже повлиять на инвестиционный цикл и на экономический рост", - заявил Решетников.

"Поэтому мы здесь работаем вместе с ЦБ, понимая, что без тех мер, которые принимает правительство по сглаживанию вот этих скачков, не обойтись", - отметил он.

"Но, подчеркну, что сторонников административного регулирования цен в правительстве нет, причем нет совсем. Мы понимаем необходимость рыночных методов, даже меры, связанные с прямым субсидированием производства, рассматриваются нами как меры вынужденные и временные, а меры, связанные с демпферами - это то, что мы выстраиваем всерьез и надолго", - подчеркнул глава Минэкономразвития.