"ЕвроХим" привлек проектное финансирование на 100 млрд руб. для завода в Кингисеппе

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "ЕвроХим" привлек проектное финансирование на сумму около 100 млрд рублей для строительства второй очереди завода по производству аммиака и карбамида в Кингисеппе (Ленинградская область).

Комплект кредитно-обеспечительной документации по проекту подписали Сбербанк, ВЭБ и банки-партнеры - ВТБ, Газпромбанк и банк "Открытие" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

Первые кредитные средства в размере 27 млрд рублей компания получит в ближайшее время. Синдицированный кредит составит до 80% от бюджета проекта без учета опционального транша ВЭБа на покрытие процентов и увеличение бюджета проекта при его общем размере около 123 млрд рублей (без НДС).

Мощность завода составит 1,1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида в год. Срок запуска завода сдвинут на 2024 год (ранее планировался запуск в 2023 году).

"Еврохим-Северо-Запад-2" - это вторая очередь развития площадки в Кингисеппе. В 2019 году "ЕвроХим" запустил завод аммиака мощностью 1 млн тонн в год.

В дальнейшем проект может быть расширен за счет строительства производства метанола на 1,7 млн тонн в год.