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ПМЭФ-2021

"ЛУКОЙЛу" интересно возвращение в Иран после санкций

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛу" интересно возвращение в Иран после снятия санкций, сообщил журналистам президент компании Вагит Алекперов на полях Петербургского международного экономического форума.

Он также добавил, что "ЛУКОЙЛ" заинтересован в участии в проекте Мансурия в Ираке. "Готовы почти все документы по проекту Мансурия, - сказал Алекперов. - Будем рады принять участие".

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По его словам, "ЛУКОЙЛ" в ноябре утвердит обновленную стратегию на 10 лет.

"Мы сегодня разработали уникальную программу на 10 лет, которую утвердим именно в ноябре - месяце празднования нашего 30-летия. Я надеюсь, что эта программа сделает из нас не только крупную энергетическую компанию, а наиболее эффективную компанию и компанию, ориентированную на социальные проекты, которые будут поддерживать людей, работающих в компании и живущих на тех территориях, где компания ведет хозяйственную деятельность", - сообщил Алекперов в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ.

ЛУКОЙЛ Иран

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