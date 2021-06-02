Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

Переговоры по СВПД в Вене отложили до конца следующей недели

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Переговоры Совместной комиссии по иранской ядерной сделке в Вене отложили, они возобновятся в конце следующей недели, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Переговоры в Вене по полному возрождению СВПД достигли точки, когда возникла объективная необходимость в консультациях со столицами по поводу оставшихся вопросов, которые требуют политических решений. Таким образом, Совместная комиссия приняла решение взять перерыв и возобновить переговоры в конце следующей недели", - написал Ульянов в твиттере.

Агентство Bloomberg со ссылкой на европейского дипломата в свою очередь пишет, что переговоры по возвращению Тегерана и Вашингтона в соглашение по иранскому атому перенесли без достижения каких-либо договоренностей.

"Предстоит принять самое сложное решение по иранской сделке", - приводит агентство слова дипломата.

США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения. Теперь стороны стремятся согласовать, каким образом обе страны могут вернуться к соблюдению соглашения

Тегеран Вена СВПД Вашингтон

Новости

ФРГ разрешила российские авиарейсы после выдачи Lufthansa права на полеты в РФ

Нерегулярный вывозной рейс из Стамбула задержал в аэропорту сотни россиян

США изучают вопрос об ответных мерах против РФ в связи с кибератаками

США изучают вопрос об ответных мерах против РФ в связи с кибератаками

Lufthansa получила разрешения на полеты в РФ в обход Белоруссии

В КНДР учреждена должность заместителя Ким Чен Ына

Трамп закрыл блог на своем сайте

ФРГ ведет переговоры с РФ о разрешениях на полеты в обход Белоруссии

Порошенко попросил о встрече Байдена с Зеленским до саммита с Путиным

Порошенко попросил о встрече Байдена с Зеленским до саммита с Путиным

Козак назвал "рукотворными" обострения ситуации в Донбассе

Экономический кризис

Эксперты ждут роста числа безработных в мире до 205 млн человек к 2022 г.

Эксперты ждут роста числа безработных в мире до 205 млн человек к 2022 г.
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');