Переговоры по СВПД в Вене отложили до конца следующей недели

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Переговоры Совместной комиссии по иранской ядерной сделке в Вене отложили, они возобновятся в конце следующей недели, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Переговоры в Вене по полному возрождению СВПД достигли точки, когда возникла объективная необходимость в консультациях со столицами по поводу оставшихся вопросов, которые требуют политических решений. Таким образом, Совместная комиссия приняла решение взять перерыв и возобновить переговоры в конце следующей недели", - написал Ульянов в твиттере.

Агентство Bloomberg со ссылкой на европейского дипломата в свою очередь пишет, что переговоры по возвращению Тегерана и Вашингтона в соглашение по иранскому атому перенесли без достижения каких-либо договоренностей.

"Предстоит принять самое сложное решение по иранской сделке", - приводит агентство слова дипломата.

США во время президентства Дональда Трампа вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ на это Иран прекратил выполнять условия соглашения. Теперь стороны стремятся согласовать, каким образом обе страны могут вернуться к соблюдению соглашения