Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

Дерипаска на фоне планов изъять прибыли металлургов напомнил о цене экологической модернизации

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Говоря об изъятии прибылей металлургический компаний, нельзя забывать о том, что эти компании реализуют масштабные планы экологической модернизации, сообщил акционер En+ и основатель "Базового элемента" Олег Дерипаска, выступая в ходе одной из сессий в рамках ПМЭФ.

"Сейчас говорят об изъятии прибыли металлургических компаний, но я понимаю, сколько будет стоить перейти на водородное производство стали. Это адские триллионы. (Причем) не те, которые черная металлургия уже вложила за последние 15 лет", - заявил он.

Экологическая модернизация - это серьезный с точки зрения инвестиций элемент будущего, при этом, осуществляя экологические инвестиции, компании практически не получают новые объемы производства, отметил Дерипаска.

"У тех компаний, к которым я имею отношение, это (оценка инвестиций в экологическую модернизацию - ИФ) - адские миллиарды и триллионы", - сказал он.

Без развития внутреннего рынка облигаций реализация этих планов трудновыполнима, считает Дерипаска.

Олег Дерипаска

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2021

ФАС и "Интерфакс" договорились о сотрудничестве в сфере подготовки специалистов по закупкам

ФАС и "Интерфакс" договорились о сотрудничестве в сфере подготовки специалистов по закупкам

Акции "Газпрома" обновили максимум с 2008 года

Акции "Газпрома" обновили максимум с 2008 года
ПМЭФ-2021

Решетников заявил, что мерами ДКП инфляцию не сдержать

ПМЭФ-2021

Силуанов заявил о перегреве инфляции в России

Силуанов заявил о перегреве инфляции в России
ПМЭФ-2021

ЦБ предупредил, что госрегулирование цен не сдержит инфляцию

ЦБ предупредил, что госрегулирование цен не сдержит инфляцию

Понятие "олигарх" введут в законодательство Украины

ПМЭФ-2021

ЦБ РФ начал возврат к нейтральной ДКП, пока она остается мягкой

ЦБ РФ начал возврат к нейтральной ДКП, пока она остается мягкой

Nordgold анонсировал размещение на LSE и Мосбирже

Евтушенков анонсировал возможное IPO МТС-банка в 2022 году

Евтушенков анонсировал возможное IPO МТС-банка в 2022 году

Экс-президент МТС Корня отказался стать первым вице-президентом АФК

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');