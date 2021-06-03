Дерипаска на фоне планов изъять прибыли металлургов напомнил о цене экологической модернизации

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Говоря об изъятии прибылей металлургический компаний, нельзя забывать о том, что эти компании реализуют масштабные планы экологической модернизации, сообщил акционер En+ и основатель "Базового элемента" Олег Дерипаска, выступая в ходе одной из сессий в рамках ПМЭФ.

"Сейчас говорят об изъятии прибыли металлургических компаний, но я понимаю, сколько будет стоить перейти на водородное производство стали. Это адские триллионы. (Причем) не те, которые черная металлургия уже вложила за последние 15 лет", - заявил он.

Экологическая модернизация - это серьезный с точки зрения инвестиций элемент будущего, при этом, осуществляя экологические инвестиции, компании практически не получают новые объемы производства, отметил Дерипаска.

"У тех компаний, к которым я имею отношение, это (оценка инвестиций в экологическую модернизацию - ИФ) - адские миллиарды и триллионы", - сказал он.

Без развития внутреннего рынка облигаций реализация этих планов трудновыполнима, считает Дерипаска.