Мордашов спрогнозировал "охлаждение" цен на сталь

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Цены на сталь в ближайшее время ожидает некоторое охлаждение, с учетом высокого уровня загрузки мировых мощностей, заявил телеканалу "Россия 24" основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов.

Нынешний уровень цен он назвал "беспрецедентно высоким" и близким к уровню начала 2008 года. Рост цен он связал с восстановлением мировой экономики после пандемии.

"Мы не ожидаем, что цены будут на таком уровне вечно. Учитывая уровень загрузки мощностей в мире порядка 80%, скорее всего, можно ожидать определенного охлаждения цен. Но при этом мы думаем, что уровень цен останется достаточно здоровым: позволяющим нам зарабатывать деньги, а нашим потребителям - реализовывать свои проекты, - сказал он. - Но они стали расти не потому, что это чья-то злая воля, и уже тем более - не нарушения со стороны российских металлургов. Рост цен является следствием глобальных трендов и процессов".

Мордашов обратил внимание, что, кроме стали, дорожают почти все commodities, что является благом для российской экономики.

Комментируя возможные налоговые инициативы первого вице-премьера Андрея Белоусов по изъятию "сверхприбылей" у метааллургов, Мордашов напомнил, что российские металлурги увеличивают налоговые выплаты. За первое полугодие российская металлургия заплатила примерно на 100 млрд рублей налога на прибыль больше, чем годом ранее. По итогам года превышение налога на прибыль составит 250 млрд рублей по сравнению с прошлым годом.

"Это существенная цифра, превышающая ущерб для государственной стройки, который мы слышим в СМИ", - отметил он.

Он выразил надежду, что возможные налоговые решения не будут носить негативного характера для индустрии и экономики в целом.

"Очевидно, будем платить те налоги, которые предписывает закон. Но ... очень важно сохранять здравый смысл и приверженность рыночной экономике. Не вносить искажений в функционирование свободных рынков. Любые меры, искажающие рынок - экспортная пошлина, специальные налоги - могут повлечь тяжелые последствия для индустрии, которая, по сути, тоже выходит из кризиса и восстанавливается", - сказал Мордашов.

Говоря о ситуации с ростом цен на жилье, он уточнил, что доля стали в себестоимости строительства составляет от 5 до 7%. "То есть, если даже цена выросла на 50% - все равно речь идет о нескольких процентах [в росте цен на жилье]", - сказал владелец "Северстали".

При этом компания готова к скидкам для потребителей из строительного сектора, добавил он.

"Металлурги всегда делали это. Для нас было типичным заключение долгосрочных контрактов с формулой цены для всех наших основных потребителей. Мы готовы заключить их со строителями. Мы договариваемся о существенных скидках потребителям в стройке, чтобы сохранить эту строительную активность и поддержать их в это непростое время", - сказл Мордашов.