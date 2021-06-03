Новак ожидает, что в 2022 году рынок нефти вернется к докризисным показателям

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак ожидает, что в 2022 году глобальный нефтяной рынок вернется к докризисным показателям.

"Мы оптимистично настроены, потому что спрос в этом году восстанавливается и хорошо восстанавливается, прогнозы выше даже, чем в начале года были, повысили до 6 млн баррелей восстановление спроса. Все-таки вакцины работают, ограничения снимаются, авиаперелеты возобновляются. Поэтому мы с оптимизмом смотрим, что в 2022 году мы вернемся к уровням, которые были до кризиса", - сказал он.

Ранее в четверг глава Минфина РФ Антон Силуанов высказал мнение, что спрос на нефть в мире может и не восстановиться на допандемийном уровне из-за разворачивающихся в глобальной экономике "зеленых" трендов.