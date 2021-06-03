Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

Новак ожидает, что в 2022 году рынок нефти вернется к докризисным показателям

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак ожидает, что в 2022 году глобальный нефтяной рынок вернется к докризисным показателям.

"Мы оптимистично настроены, потому что спрос в этом году восстанавливается и хорошо восстанавливается, прогнозы выше даже, чем в начале года были, повысили до 6 млн баррелей восстановление спроса. Все-таки вакцины работают, ограничения снимаются, авиаперелеты возобновляются. Поэтому мы с оптимизмом смотрим, что в 2022 году мы вернемся к уровням, которые были до кризиса", - сказал он.

Ранее в четверг глава Минфина РФ Антон Силуанов высказал мнение, что спрос на нефть в мире может и не восстановиться на допандемийном уровне из-за разворачивающихся в глобальной экономике "зеленых" трендов.

Александр Новак нефть

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2021

ФАС и "Интерфакс" договорились о сотрудничестве в сфере подготовки специалистов по закупкам

ФАС и "Интерфакс" договорились о сотрудничестве в сфере подготовки специалистов по закупкам

Акции "Газпрома" обновили максимум с 2008 года

Акции "Газпрома" обновили максимум с 2008 года
ПМЭФ-2021

Решетников заявил, что мерами ДКП инфляцию не сдержать

ПМЭФ-2021

Силуанов заявил о перегреве инфляции в России

Силуанов заявил о перегреве инфляции в России
ПМЭФ-2021

ЦБ предупредил, что госрегулирование цен не сдержит инфляцию

ЦБ предупредил, что госрегулирование цен не сдержит инфляцию

Понятие "олигарх" введут в законодательство Украины

ПМЭФ-2021

ЦБ РФ начал возврат к нейтральной ДКП, пока она остается мягкой

ЦБ РФ начал возврат к нейтральной ДКП, пока она остается мягкой

Nordgold анонсировал размещение на LSE и Мосбирже

Евтушенков анонсировал возможное IPO МТС-банка в 2022 году

Евтушенков анонсировал возможное IPO МТС-банка в 2022 году

Экс-президент МТС Корня отказался стать первым вице-президентом АФК

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');