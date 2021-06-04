Brent подорожала до $71,49 за баррель

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти в пятницу и завершают в "плюсе" вторую неделю подряд. По итогам недели Brent может продемонстрировать рост на 4,7%, WTI - на 4,9%.

К 17:51 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,18 (0,25%), до $71,49 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,31 (0,45%), до $69,12 за баррель.

"Не все страны мира находятся в режиме полного восстановления, но в данный момент ни одно препятствие, по всей видимости, не может изменить "бычьего" настроя, вызванного уверенным летним спросом", - сказала MarketWatch аналитик Rystad Energy Луиз Диксон.

Она также отметила положительное влияние на нефтяные цены прогресса в вакцинации.

ОПЕК+ и Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидают дальнейшего восстановления спроса на нефть. МЭА, в частности, теперь ожидает возвращения спроса к докризисному уровню через год, а не в 2023 году.

"Если ОПЕК+ после июля не будет увеличивать добычу, есть риск дальнейшего роста дефицита предложения во втором полугодии", - считают аналитики Commerzbank.

Аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер отмечает, что стратегия ОПЕК+, скорее всего, подвергнется "большему внутреннему изучению" при ценах около $70 или выше, поскольку "Россия уже призывает к дальнейшему увеличению добычи во втором полугодии".

Доклад Министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал существенное снижение запасов "черного золота" в стране, однако резервы бензина, а также дистиллятов неожиданно выросли, что было воспринято трейдерами как сигнал слабого спроса на нефтепродукты.

Тем временем инвесторы продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе. Пресс-секретарь Госдепартамента США в четверг заявил, что необходим шестой раунд переговоров для возрождения сделки и "стоит ожидать последующих раундов", сообщает Bloomberg.