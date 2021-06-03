Минсельхоз и "Яндекс" будут развивать каналы сбыта фермерской продукции

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз и "Яндекс" намерены развивать современные каналы сбыта фермерской продукции.

Как сообщает Минсельхоз, это предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое заключено в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как отметил на церемонии подписания соглашения министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в пресс-релизе, документ определит стратегические направления взаимодействия по вопросам расширения рынков сбыта, в первую очередь, для субъектов малого и среднего агробизнеса.

По его словам, между Минсельхозом и "Яндексом" уже выстроено продуктивное взаимодействие. Сейчас доступ к местной фермерской продукции имеют пользователи сервисов IT-компании в Нижегородской области и Татарстане. Она востребована у покупателей, поэтому в перспективе география продаж будет расширена.

Продукция отечественного АПК активно продвигается на одной из крупнейших торговых онлайн-площадок - "Яндекс.Маркете". Кроме того, ведется совместная работа над тем, чтобы региональные поставщики сельхозпродукции и продовольствия были представлены в "Яндекс.Лавке".

"С одной стороны, это дает возможность гражданам приобретать свежие и качественные продукты по доступным ценам, с другой - открывает перед аграриями новый, очень эффективный канал сбыта", - заявил Патрушев, выразив уверенность, что сотрудничество с "Яндексом" придаст дополнительный стимул цифровизации АПК и положительно отразится на эффективности работы отрасли в целом.