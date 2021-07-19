Минсельхоз планирует подписать соглашение с Ozon

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз планирует подписать соглашение о сотрудничестве с маркетплейсом Ozon, сообщила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

Она отметила, что маркетплейс уже сейчас продает сухие продукты.

"Пока у нас идет разговор по сухой полке, по предприятиям, которые производят сухие продукты - либо (сухие - ИФ) овощи, либо то, что может храниться дольше и не требует определенного температурного режима", - сказала она.

По ее словам, пилотный проект предусматривает продажу таких продуктов по всей стране.

Министерство постоянно работает над вопросами реализации продукции малого агробизнеса, заявила Лут. "Мы понимаем, что федеральными или региональными торговыми сетями ограничиваться нельзя, нам нужны новые каналы, новые возможности", - сказала она, отметив, что одним из них являются маркетплейсы, "которые будут готовы принимать продукцию сельского хозяйства, у малых предпринимателей, у личных подсобных хозяйств и у фермеров".

В начале июня Минсельхоз подписал соглашение с "Яндексом". По словам Лут, у сторон уже подготовлена определенная программа развития каналов сбыта.

"Компания очень настроена на свежие продукты, на доставку их в города-миллионники, - сказала замминистра. - В ближайшее время "Яндекс" должен запустить определенные проекты. Посмотрим на их эффективность - и, безусловно, будем договариваться, чтобы они их тиражировали".