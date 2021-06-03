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Вице-премьер Абрамченко не увидела оснований для отмены плавающей пошлины на экспорт зерна

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко пока не видит оснований для отмены плавающей пошлины на экспорт зерна

"Я не вижу оснований (для отмены - ИФ), этот инструмент только начинает работать", - сказала она журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По ее словам, мировой агропродовольственный рынок продолжат находиться в постковидной турбулентности. "Страны наращивают запасы, страны столкнулись с тем, что предложение на рынке продовольствия сократилось. Основные направления, по которым продолжается активный спрос - зерно, масличные культуры, сахар, растительное масло, - сказала она. - Поэтому Россия принимает меры, которые связаны с рыночными механизмами".

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Как подчеркнула вице-премьер, решение о введении плавающей пошлины - необходимая мера. "Она позволит, с одной стороны, нашим растениеводам продолжать увеличивать потенциал по выращиванию зерновых - ведь все средства, которые будут в виде этой дельты направлены в бюджет, вернутся нашим растениеводам, - сказала Абрамченко. - С другой стороны, мы позволим сохранить внутренний рынок от таких мировых колебаний. Зерно останется мукомолам, для хлебопеков, для пищевой промышленности и для животноводства, что очень важно. Потому что на мировом рынке сейчас еще тенденция по сильному сокращению предложения кормов для животноводства".

По ее словам, это связано том числе и с климатическими условиями. "Это долгосрочные тренды, которые надо учитывать", - подчеркнула вице-премьер.

Виктория Абрамченко

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