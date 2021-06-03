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ВТБ и МосБиржа договорились о разработке принципов торговли углеродными единицами

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ВТБ и Московская биржа договорились о совместной работе по формированию рынка торговли углеродными единицами.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев и председатель правления МосБиржи Юрий Денисов, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания соглашения.

Цель соглашения - объединение усилий МосБиржи и ВТБ для формирования нормативной базы и требований к продаже квот на выбросы парниковых газов, а также зеленых сертификатов на сокращение углеродного следа в России. Ожидается, что драйвером цен на квоты станут законодательные инициативы, направленные на снижение выбросов в атмосферу. В частности, это могут быть углеродные налоги и централизованная система торговли квотами с установлением "потолка" выбросов (cap-and-trade) или определением их конкретных уровней (baseline-and-credit), призванных ограничить и сократить выбросы парниковых газов для защиты от острых и краткосрочных экологических угроз. Эти меры должны стимулировать компании либо приобретать право на выбросы, либо внедрять инициативы по их снижению.

Также соглашение направлено на развитие биржевого рынка сельскохозяйственной продукции, формирование и продвижение бенчмарков товарного рынка, повышение привлекательности и популяризации биржевых инструментов среди сельхозтоваропроизводителей, экспортеров зерновых культур и зерновых трейдеров.

"Совместно с Московской биржей мы планируем стать пионерами во внедрении инновационных для российского рынка биржевых инструментов. Уже запущена торговля первым в России поставочным фьючерсом на пшеницу, и сейчас в партнерстве с биржей мы планируем заняться формированием рынка торговли углеродными единицами. Мы видим, что это направление привлекает все больше внимания со стороны участников рынка, ESG-повестка и минимизация экологических рисков становится одним из приоритетов компаний по всему миру и требованием инвесторов. Поэтому ожидаем, что новый инструмент станет востребованным на российском рынке", - приводятся в сообщении слова Юрия Соловьева.

ВТБ МосБиржа Юрий Соловьев Юрий Денисов

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