Президент Альфа-банка заявил о неготовности банков финансировать декарбонизацию

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российские банки не готовы к финансированию декарбонизации, потому что в первую очередь нацелены на получение прибыли здесь и сейчас, а ESG-повестка предполагает долгосрочный подход, заявил на сессии ПМЭФ "IFC + ESG: переосмысление миссии финансовых центров" президент Альфа-банка Олег Сысуев.

"Если быть честным, российские банки никак пока не готовы к решению этой проблемы (финансирование декарбонизации - ИФ). Мне кажется то, что они испытывают сейчас в первую очередь - это сильнейший когнитивный диссонанс. Крупнейшие банки, вроде как, знают, что это обязательно надо делать, это долгосрочный проект, который рассчитан на десятилетия. С другой стороны, они озабочены, менеджмент в первую очередь, тем, что они должны давать прибыль здесь и сейчас. Если быть честным, российская экономика не скоро будет трансформирована и не скоро уйдет от углеводорода", - сказал он.

"И в этой связи важно понимать, будем ли мы как банки просто подстраиваться под эти требования или мы будем глубоко заниматься этой проблемой и отвечать на этот вызов. Подстраиваться мы умеем - у нас нет с этим проблем, "шашечки" мы научились рисовать", - продолжил Сысуев.

Для примера он привел недавний тендер по предоставлению кредита для угольной компании, в котором участвовал Альфа-банк вместе с крупным государственным банком. Он не стал называть компании, но из его слов можно сделать вывод, что речь идет о привлечении ПАО "Распадская" кредита до $400 млн в Альфа-банке и Сбербанке в апреле (по $200 млн каждый).

"Мы участвовали в тендере на кредит одной угольной крупной компании вместе с государственным банком. И угольная компания приняла решение разделить этот кредит между двумя банками - нашим и другим. Мы хорошо знали, что использования кредита по его условиям - это выкуп акций. И что же мы видим в пресс-релизе крупного российского банка? Там написано, что он предоставил кредит ESG, что кредит пойдет на решение проблем реструктуризации и так далее. И компания угольная отвечает крупному российскому банку, что они благодарны ему за то, что он сотрудничает в ESG", - возмутился Сысуев.

"Поэтому, мне кажется, что здесь во многом буде решать мотивация вот этих прагматичных институтов, которыми банки являются. Если мотивация к переменам будет серьезная, то они будут это делать. Мы за свою историю Альфа-банка поняли, что ESG - это такая фундаментальная ценность, что если следовать фундаментальным ценностям, то это будет серьезный бизнес-выигрыш. Поэтому мы готовы заниматься этим глубоко. Не уверен, что это получится у нас быстро. Мы, конечно, будем стремиться получить рейтинги, потому что мы являемся активными участниками заимствований, в том числе на Западе, но не думаем, что это получится быстро, и не думаю, что это у нас получится, если этот проект не станет национальным проектом", - добавил он.