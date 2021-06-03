Белоусов заявил, что санкции США помогли импортозамещению и снижению внешнего долга

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Санкции США нанесли определенный ущерб российской экономики, но стимулировали импортозамещение в стране и двукратное снижение зависимости от внешнего долга, заявил первый-вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на сессии, приуроченной официальному открытию Петербургского международного экономического форума.

"Мы всегда, по крайне мере последнее десятилетие, провозглашаем многовекторную внешнюю политику. У нас нет вопроса разворота на Восток, постольку мы всегда были обращены на Восток. Двуглавый орел - герб Российской Федерации, это символ, который возник не сегодня, не вчера и даже не позавчера", - сказал он, комментируя вопрос модератора, как санкции США повлияли на экономику РФ и стимулировали ли разворот РФ на Восток.

"Конечно, американские санкции нанесли определенный урон (экономике РФ - ИФ), но они породили две тенденции. Первая тенденция - то, что мы создали запасы прочности по всем наиболее важным направлениям в российской экономике, это касается и промышленности, и сельского хозяйства, где мы практически полностью перешли на самообеспечение. И вторая тенденция - это то, что мы резко сократили внешний долг, это касается и корпоративного долга. Зависимость страны от внешнего долга сегодня примерно в два раза ниже, чем была в 2014 году", - подчеркнул Белоусов.

"Сравнительно недавно возникла ситуация, когда у нас ЗВР (золотовалютные резервы - ИФ) превышают совокупный внешний долг страны. Поэтому к нам большой интерес. И не случайно сегодня на питерском форуме американская делегация - вторая по численности после делегации страны-гостя (форума - ИФ) Катара. Это индикатор", - отметил первый вице-премьер.