Поиск
Важно
ПМЭФ-2021
QF1Начало в 16:15Швейцария ШвейцарияГермания ГерманияQF2Начало в 16:15США СШАСловакия Словакия

Белоусов заявил, что санкции США помогли импортозамещению и снижению внешнего долга

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Санкции США нанесли определенный ущерб российской экономики, но стимулировали импортозамещение в стране и двукратное снижение зависимости от внешнего долга, заявил первый-вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на сессии, приуроченной официальному открытию Петербургского международного экономического форума.

"Мы всегда, по крайне мере последнее десятилетие, провозглашаем многовекторную внешнюю политику. У нас нет вопроса разворота на Восток, постольку мы всегда были обращены на Восток. Двуглавый орел - герб Российской Федерации, это символ, который возник не сегодня, не вчера и даже не позавчера", - сказал он, комментируя вопрос модератора, как санкции США повлияли на экономику РФ и стимулировали ли разворот РФ на Восток.

"Конечно, американские санкции нанесли определенный урон (экономике РФ - ИФ), но они породили две тенденции. Первая тенденция - то, что мы создали запасы прочности по всем наиболее важным направлениям в российской экономике, это касается и промышленности, и сельского хозяйства, где мы практически полностью перешли на самообеспечение. И вторая тенденция - это то, что мы резко сократили внешний долг, это касается и корпоративного долга. Зависимость страны от внешнего долга сегодня примерно в два раза ниже, чем была в 2014 году", - подчеркнул Белоусов.

"Сравнительно недавно возникла ситуация, когда у нас ЗВР (золотовалютные резервы - ИФ) превышают совокупный внешний долг страны. Поэтому к нам большой интерес. И не случайно сегодня на питерском форуме американская делегация - вторая по численности после делегации страны-гостя (форума - ИФ) Катара. Это индикатор", - отметил первый вице-премьер.

Андрей Белоусов США

Новости
ПМЭФ-2021

В торговых терминалах Московской биржи появятся новости "Интерфакса"

В торговых терминалах Московской биржи появятся новости "Интерфакса"

Мишустин выделил 33,8 млрд рублей на развитие "Артека"

ПМЭФ-2021

Минсельхоз и "Яндекс" будут развивать каналы сбыта фермерской продукции

ПМЭФ-2021

ФАС и "Интерфакс" договорились о сотрудничестве в сфере подготовки специалистов по закупкам

ФАС и "Интерфакс" договорились о сотрудничестве в сфере подготовки специалистов по закупкам

Акции "Газпрома" обновили максимум с 2008 года

Акции "Газпрома" обновили максимум с 2008 года
ПМЭФ-2021

Решетников заявил, что мерами ДКП инфляцию не сдержать

ПМЭФ-2021

Силуанов заявил о перегреве инфляции в России

Силуанов заявил о перегреве инфляции в России
ПМЭФ-2021

ЦБ предупредил, что госрегулирование цен не сдержит инфляцию

ЦБ предупредил, что госрегулирование цен не сдержит инфляцию

Понятие "олигарх" введут в законодательство Украины

ПМЭФ-2021

ЦБ РФ начал возврат к нейтральной ДКП, пока она остается мягкой

ЦБ РФ начал возврат к нейтральной ДКП, пока она остается мягкой
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');