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Правительство денонсировало меморандум о понимании с США в отношении "открытой суши"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия применения меморандума о понимании между правительством России и правительством США в отношении "открытой суши" от 17 июня 1992 года. Распоряжение от 9 июня опубликовано на официальном портале правовой информации.

Дипломатическое противостояние

Документ подписан по предложению МИДа и по согласованию с заинтересованными федеральными структурами.

15 апреля США обнародовали новый пакет санкций против России, который, в частности, включал высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне. Москва 23 апреля зеркально ответила на высылку дипломатов, а также объявила о планируемой денонсации соглашения об "открытой суше", регулирующего порядок поездок российских и американских дипломатов по территории двух стран, и намерении ограничить возможность краткосрочных командировок для американских дипломатов и запретить наем россиян в американскую дипмиссию.

О подготовке документа по "открытой суше" сообщил на прошлой неделе замглавы МИД Сергей Рябков. "Есть некоторые другие моменты, которые мы в закрытом режиме доводим до американцев", - добавило он.

9 июня Рябков заявил, что Россия готова восстановить норму в вопросах функционирования дипмиссий в случае подтверждения такой готовности с американской стороны.

Михаил Мишустин МИД США Сергей Рябков

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