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ЦБ отметил стабилизацию доли нерезидентов в российском госдолге

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Доля нерезидентов в российском госдолге стабилизировалась, сказала первый зампред Банка России Ксения Юдаева журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Что касается иностранцев, в начале года мы наблюдали уход иностранцев (из российского госдолга - ИФ). Это было связанно с разными факторами, но и в мире мы видели некоторый отток из более рисковых активов в ожидании санкций. Но в последнее время мы видим стабилизацию, технически там даже минимальный приток за последние 1,5 - 2 месяца. Но он минимальный, поэтому я бы скорее говорила о стабилизации доли иностранцев", - сказала она.

Отвечая на вопрос, есть ли риски для банков в связи с выходом нерезидентов из российского госдолга, Юдаева сказала, что существенных рисков для кредитных организаций нет.

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"Что касается банков, мы неоднократно говорили, что у нас один из самых низких уровней госдолга в мире, объемы госдолга на балансах банков одни из самых низких в мире. Госдолг как раз считается одним из самых защищенных активов, госдолг в нацвалюте - наиболее безрисковый актив. И у наших банков его на балансе не так уж и много по мировым стандартам. Если даже только они выкупят все новые размещения и, гипотетически, выкупят все, что есть у иностранцев, все равно ситуация будет комфортной по сравнению с международной. Поэтому для банков существенных рисков я не вижу, кроме того, наши банки достаточно избирательно относятся к тому, что они выкупают", - отметила первый зампред ЦБ РФ.

Согласно данным регулятора, доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ на конец 2020 года составляла 22,7%. На конец апреля эта доля снизилась на 3,9 процентного пункта, до 18,8%. Тем не менее по абсолютной величине вложений нерезидентов (на 30 апреля это 2 трлн 788 млрд рублей) участие иностранных инвесторов на рынке ОФЗ остается на высоких уровнях 2020-2021 годов, отмечал ЦБ РФ.

Как сообщалось, США 15 апреля ввели ограничения на покупку после 14 июня 2021 года американскими инвесторами рублевого государственного долга на первичном рынке. Новые санкции не распространяются на уже осуществленные вложения и не ограничивают участие американских инвесторов на вторичном рынке. Продажи нерезидентами ОФЗ за неделю после объявления санкций составили 53 млрд рублей "и не оказали значимого влияния на рынок ОФЗ и планы Минфина России, который провел два успешных аукциона по размещению ОФЗ уже после объявления о новых санкциях", отмечал Банк России. В январе-апреле 2021 года нерезиденты сократили вложения в ОФЗ на 310 млрд рублей.

Ксения Юдаева ЦБ РФ ПМЭФ

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