Минфин отметил интерес нерезидентов к первичному рынку ОФЗ, несмотря на санкции

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы продолжают покупать облигации федерального займа (ОФЗ) на первичном рынке, несмотря на рост санкционного давления, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, интерес на внутреннем облигационном рынке со стороны иностранцев сохраняется, несмотря на недавно объявленные ограничения для американских инвесторов, и Минфин рассчитывает, что иностранцы проявят интерес и к размещениям суверенных евробондов РФ.

"Тем не менее (несмотря на ограничения - ИФ), иностранные финансовые компании участвуют при первичном размещении наших бумаг (на внутреннем рынке - ИФ). Поэтому, я думаю, интерес к еврооблигациям также будет сохранен, и мы обязательно в этом году выполним наше задание по привлечению внешнего финансирования для дефицита бюджета", - сказал министр.

Возможных сроков размещения новых евробондов РФ он называть не стал. "Эта информация (когда будет размещение - ИФ) у нас всегда такая подвижная, ищем "окно" возможностей", - сказал Силуанов.

Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга в апреле. После 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Ограничения на участие в размещениях суверенных евробондов РФ действуют для американских инвесторов с августа 2019 года. На практике это лишило Минфин РФ возможности размещать новые долларовые евробонды, поэтому в 2020 году за рубежом Россия занимала только в евро.