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ДОМ.РФ и ВТБ разработают программу поддержки ипотечных заемщиков

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ДОМ.РФ и банк ВТБ договорились создать универсальную программу поддержки ипотечных заемщиков в регионах России, предполагающую субсидирование ставки по кредиту до 1%.

Меморандум о сотрудничестве подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель гендиректора ДОМ.РФ Артем Федорко и зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.

"За счет сочетания федеральных, региональных и отраслевых программ процентная ставка при покупке квартиры может составить 3,5%, а если в семье родился ребенок с начала 2018 года - 2,5%. При покупке квартиры или ИЖС на селе процентная ставка может составить от 0,1 до 1%", - отметил Федорко.

Условия программы предполагают возможность субсидирования первоначального взноса и ставки по кредиту. Проект планируется разработать к четвертому кварталу 2021 года, его условия будут едиными для всего рынка.

"ВТБ готов участвовать в инициативах ДОМ.РФ по повышению адресности оказываемых мер поддержки для отдельных категорий граждан, масштабированию наиболее эффективных практик рынка. После разработки нового механизма планируется его совместная апробация и оценка эффективности", - добавил Печатников.

По данным ДОМ.РФ, в настоящее время в России реализуется более 240 региональных жилищных программ. Все они охватывают разные территории страны и категории клиентов, при этом условия их предоставления значительно отличаются друг от друга. У заемщиков не всегда есть возможность получить меры поддержки в режиме "одного окна", в этом сегменте нет единого технического оператора. В результате, к участию в программах допускается ограниченный круг банков-кредиторов, что сокращает число потенциальных клиентов таких программ.

ДОМ.РФ ВТБ Анатолий Печатников Артем Федорко

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