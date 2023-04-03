"Дом.РФ" попросил сделать более гибкими требования к его финансовой устойчивости

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - "Дом.РФ" просит сделать более гибкими требования к финансовой устойчивости госкорпорации, убрав из закона числовые значения нормативов.

"У нас в настоящее время нормативы финансовой устойчивости, а также их числовые значения закреплены законом, прямо в тексте закона у нас написаны конкретные значения нормативов. Мы их все выполняем, даже несмотря на прошлый год и с учетом такой высокой динамики роста, мы все нормативы выполняли, ни один из них не нарушили. Причем не нарушили не только сами нормативы, но и триггеры этих нормативов, которые накладывают определенные ограничения на нашу деятельность", - заявил в Госдуме замгендиректора АО "Дом.РФ" Артем Федорко.

"Вместе с тем считаем, что подход, когда нормативы установлены в законе, является негибким, просили бы числовые значения из законодательства убрать и возложить эти полномочия либо на правительство, либо на Национальный совет по финстабильности, дабы иметь большую гибкость, а именно: в настоящее время Центральный банк, например, ввел временные послабления по ряду нормативов достаточности капитала для банков с последующим возвращением этих послаблений на горизонте ближайших нескольких лет к обычным значениям. Вот, например, такой подход в отношении нас распространить, в случае даже если бы такое решение было, невозможно в силу того, что числовые значения прописаны в законодательстве. Просим такую гибкость, конечно же, по согласованию с Минфином и Банком России. Согласованные предложения представим", - добавил он.

По закону единый институт развития в жилищной сфере обязан соблюдать нормативы финансовой устойчивости в соответствии с методиками, установленными постановлением правительства РФ. Закон устанавливает для "Дом.РФ" три норматива финансовой устойчивости: достаточности капитала, максимального размера риска на одного заемщика или группы связанных заемщиков и финансового рычага. Минимально допустимое значение нормативов достаточности капитала устанавливается в размере 11,5%, финансового рычага - 2,5%, а максимально допустимое значение максимального размера риска - 25%.

Госкорпорация также предлагает дополнить состав нормативов, которые обеспечивают ее финансовую устойчивость, нормативом ликвидности. Это позволит лучше контролировать достаточность ликвидных активов и даст уверенность инвесторам, Центральному банку, в целом финансовой системе России, что "Дом.РФ" остается финансово устойчивым институтом, указал Федорко. Одновременно "Дом.РФ" просит скорректировать подходы к стресс-тестированию ликвидных активов. Конкретные детали предложений госкорпорация в ближайшее время представит на рассмотрение.