Задорнов допустил продажу Банком России до 20% "Открытия" в 2022 году

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Первый шаг приватизации группы "Открытие" намечен на середину 2022 года, Банк России как акционер может продать 15-20% "Открытия" в ходе IPO в следующем году, сказал на ПМЭФ президент - председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

"Мы двигаемся с нашим акционером по тому трэку, который запланировали еще некоторое время назад. Мы планируем первый шаг в приватизации группы сделать в середине следующего года. У нас уже достаточно конкретный план здесь намечен", - сказал он.

"Это мое субъективное мнение, но, конечно, выйдя на "Московскую биржу", мы получим определений пул в том числе и розничных инвесторов, не только институциональных. Мы ориентируемся на продажу 15-20% пакета в 2022 году. И потом будем двигаться поэтапно и дальше и определим этот путь", - добавил Задорнов.

Как говорила в феврале председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, Банк России к концу весны - началу лета 2021 года рассчитывает принять решение о стратегии продажи активов группы банка "Открытие".

Основными подходами Банка России при принятии решения о выборе стратегии выхода из группы предусматривается недопустимость снижения уровня конкуренции в каждом из сегментов финансового рынка, на которых присутствует группа, а также максимальная прозрачность процесса выхода Банка России из группы для участников рынка и общества.

ЦБ РФ планировал продажу акций "Открытия" на сентябрь-октябрь 2021 года, но впоследствии отложил сделку на весну 2022 года. Банк России рассматривал различные варианты продажи долей "Открытия", включая частные и публичные размещения.