"АЛРОСА" продолжит повышать цены на алмазы, стремясь при этом не навредить рынку

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" продолжит поступательно повышать цены на алмазы, опираясь на сильный спрос со стороны огранщиков, но стремится при этом не повредить балансу рынка, чтобы обеспечить "здоровье" отрасли, сказал "Интерфаксу" в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава компании Сергей Иванов.

"Высокий спрос со стороны конечных потребителей и падение предложения - все это создает отличные предпосылки для поступательного роста цен. Конечно, мы используем эту возможность и поступательно увеличиваем цены, но пока не готов комментировать на какой уровень. Могу сказать одно - мы очень вдумчиво относимся к балансу рынка. Наши ценовые шаги очень последовательны и осторожны, на наш взгляд, это позволит обеспечить "здоровье" отрасли в долгосрочной перспективе", - отметил он.

Структурный дефицит на рынке обусловлен снижением производства алмазов в этом году на 20-25% ниже доковидных уровней, а также опустошением запасов добывающих компаний и midstream под влиянием сильных продаж ювелирных изделий.

Запасы добывающих компаний к концу первого квартала упали до минимума за всю историю и сейчас им придется "продавать по сути с колес - что произвели, то сразу отдали рынку".

"Мы видим очень сильный спрос со стороны конечных потребителей ювелирной продукции. К примеру, в среднем с начала года в США спрос на ювелирную продукцию превышает уровни успешного 2018 года. В Китае с начала года продано примерно на 10% больше ювелирных изделий, чем в относительно успешных 2018 и 2019 годах. Спрос на бриллианты со стороны ритейла очень высокий, поэтому уровень заказов у midstream, смею предположить, сейчас на уровнях, которые они не видели давно", - сообщил глава "АЛРОСА".

Цены на алмазы после серии повышений со стороны крупнейших алмазодобытчиков "АЛРОСА" и De Beers выросли на 9% с начала года и в ряде позиций превысили доковидные уровни начала 2020 года.

При этом, по оценке Иванова, сейчас цены все еще на 17% ниже средних уровней начала 2010-х годов.

По мнению Иванова, постпандемийное восстановление в сфере путешествий и другие experiential услуг и товаров (рестораны, музеи, гостиницы) не приведет к серьезному падению спроса на ювелирные изделия.

"По мере снятия ограничений люди просто вернутся к традиционной структуре трат. Да, часть спроса уйдет, но это будет компенсироваться восстановлением спроса со стороны потребителей в регионах, которые пока переживают серьезные ограничения из-за пандемии, таких как Европа, Великобритания, или, например, Индия", - считает гендиректор "АЛРОСА".

С другой стороны, в Китае наблюдаются позитивные для спроса тенденции, связанные с углублением проникновения ритейла в города, где раньше не было брендовых магазинов. По мере роста благосостояния поколения Z и миллениалов растет количество покупателей люксовой продукции. Также укореняется традиция дарить бриллиантовые украшения на помолвки и свадьбы в Китае, где эта традиция завоевывает популярность, но пока еще есть огромный потенциал для роста. К примеру, в Китае только 30% невест получают бриллиантовое кольцо (в 1990-х было всего 2-3%), но это пока еще далеко до Японии и США, где эта цифра составляет 70-80%.

В то же время не сбылись опасения, что отсутствие путешествий приведет к снижению спроса на ювелирные украшения, которые часто приобретались туристами в duty free или во время посещения других стран, отметил Иванов.