"ВТБ Капитал" купит около 15% в компании-владельце "Делимобиля" за $75 млн

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "ВТБ Капитал" приобретает за $75 млн миноритарную долю в компании Delimobil Holding S.A., которая развивает каршеринговые проекты "Делимобиль", Anytime и Anytime.Prime. Соответствующее соглашение подписали первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев и основатель "Делимобиль" Винченцо Трани на ПМЭФ-2021.

Как сообщил журналистам Соловьев, доля "ВТБ Капитала" в Delimobil Holding S.A. составит около 15%.

Трани сообщил "Интерфаксу", что сделку планируется закрыть в ближайшее время.

Согласно пресс-релизу "Делимобиля", привлеченные средства будут направлены на дальнейшее развитие и укрепление позиций каршеринговых проектов на российском рынке.

По словам Соловьева, слова которого приведены в релизе, "ВТБ Капитал" впервые выходит на рынок каршеринга.

""ВТБ Капитал" видит привлекательную инвестиционную возможность и считает, что экспертиза команды инвестбанка способствует усилению позиций "Делимобиль" как одного из ведущих игроков на российском рынке каршеринга", - сказал он.

"Мы очень хотим получить дополнительную поддержку для нашего развития. В принципе, я думаю, что любая компания, которая занимает лидерские позиции, и которая хочет усилить это лидерство, ей нужны дополнительные партнеры. Главный вопрос - как правильно выбрать этих партнеров, чтобы они были долгосрочными", - отметил Трани, отвечая на вопрос о потенциальном привлечении других партнеров.

"Делимобиль"

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Delimobil Holding S.A. зарегистрирована в Люксембурге, ей принадлежит 100% ООО "Каршеринг Руссия", которое работает под брендом "Делимобиль", и 100% ООО "Энитайм".

Выручка "Каршеринг Руссия" в 2020 году составила 5,3 млрд рублей, увеличившись год к году на 33%, "Энитайм" сократил доходы в 2,8 раза - до 172,9 млн рублей.

Основным бенефициаром Delimobil Holding S.A. является фонд Mikro Kapital Group, основателем и президентом которого является Трани, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе "Делимобиля".

В апреле 2020 года Трани рассказывал в интервью "Интерфаксу" о готовящемся IPO каршерингового бизнеса - и что его планируется провести в конце 2021 года. Также он рассказывал о планах до проведения IPO привлечь в каршеринговый бизнес инвестора - чтобы уже вместе с ним выводить бизнес на биржу.

В октябре 2020 года агентство Reuters сообщало, что в рамках pre-IPO раунда может быть продано до 10% "Делимобиля", тогда как само IPO может пройти на NYSE в начале 2022 года.

"Делимобиль" работает с 2015 года, в настоящее время сервис доступен в 10 городах РФ. В Чехии, Казахстане и Белоруссии каршеринговый бизнес холдинга работает под брендом Anytime. Под брендом Anytime.Prime в РФ развивается сервис аренды автомобилей по подписке. Суммарно парк холдинга насчитает более 17 тыс. машин и 5,5 млн пользователей.