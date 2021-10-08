Компания "Делимобиль" подала регистрационные документы для проведения IPO на NYSE

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU -Холдинговая компания Delimobil Holding S.A., объединяющая каршеринговые проекты "Делимобиль", Anytime и Anytime.Prime, подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США регистрационные документы для проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, говорится в ее сообщении.

Как указано в материалах компании, в рамках IPO планируется разместить американские депозитарные расписки на акции Delimobil, которые будут торговаться на NYSE под тикером DMOB. Окончательные параметры размещения, такие как количество акций и ценовой диапазон, не определены, отмечается в сообщении.

Совместными букраннерами размещения выступают BofA Securities, Citigroup Global Markets, "ВТБ Капитал", а также Renaissance Securities, Sber CIB и Banco Santander S.A.

"Делимобиль" работает с 2015 года, в настоящее время сервис доступен в 11 городах РФ. Каршеринг на зарубежных рынках (Чехия, Казахстан и Белоруссия) развивается под брендом Anytime. Под брендом Anytime.Prime в РФ развивается сервис аренды автомобилей по подписке. Все проекты объединены в холдинговую компанию Delimobil Holding S.A. Суммарно парк "Делимобиля" насчитывает почти 18 тыс. машин. Количество зарегистрированных пользователей - 7,1 млн.

О том, что "Делимобиль" может провести IPO в конце 2021 года, "Интерфаксу" рассказывал основатель и президент фонда Mikro Kapital Group Винченцо Трани в апреле 2020 года. Фонд, в свою очередь, является бенефициарным владельцем Delimobil Holding S.A. Готовящаяся сделка предполагала проведение pre-IPO раунда финансирования - чтобы вместе с привлеченным инвестором выводить компанию на биржу.

Летом 2021 года миноритарную долю в Delimobil Holding S.A. за $75 млн приобрел "ВТБ Капитал". Структуре ВТБ Nevsky Property Finance Ltd принадлежит 13,39% Delimobil Holding S.A., говорится в ее проспекте.

По данным "СПАРК-Интерфакс", люксембургская Delimobil Holding S.A. владеет 100% ООО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") и 100% ООО "Энитайм", а также 100% ООО "Смарт Мобилити Менеджмент" (специализируется на техническом обслуживании авто).

По оценкам Департамента транспорта Москвы (статистика публикуется в телеграм-канале), по состоянию на август 2021 года доля "Делимобиля" на столичном рынке составляла 44,2% против 37,7% у "Яндекс.Драйва" и 13,8% у BelkaCar.