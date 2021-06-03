Росприроднадзор насторожили планы выделения высокоуглеродных активов "Русала"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Росприроднадзор настороженно воспринял планы выделения высокоуглеродных активов "Русала" в отдельную структуру.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, комментируя сделанное на сессии Петербургского международного экономического форума высказывание "руководителя одной из металлургических компаний о том, что экология нам будет стоить триллионы" (возможно, имелся в виду акционер En+ Олег Дерипаска - ИФ), в целом выразила скептическое отношение к планам по разделению активов на "зеленые" и неэкологичные ради соответствия ESG-рейтингам (ESG - Environmental, Social, and Corporate Governance, экологическое, социальное и корпоративное управление - ИФ).

"Русал" ранее заявил о намерении выделить предприятия с более высоким углеродным следом в отдельную структуру. Крупнейшими активами новой компании станут российские глиноземные активы (Ачинский, Богословский, Уральский, Пикалевский заводы) и алюминиевые заводы (Братский, Иркутский, Новокузнецкий, Волгоградский и Кандалакшский). Эта компания возьмет на себя основную часть реализации масштабной программы экологической перестройки предприятий, которая оценивается в сумму около $5 млрд. "Русал" планирует перестроить значительную часть старых электролизных мощностей и перевести их на самую современную технологию с использованием обожженных анодов.

"Когда вы разделяете активы на хорошие и плохие: здесь экологично, а здесь совсем не мы, – так не бывает", - заявила Радионова на сессии "ESG-трансформация корпоративных стратегий. Как пандемия стимулировала переход к устойчивому развитию". По ее словам, происходит отчуждение части активов ("шламонакопители, отвалы и все остальное") в другие юридические лица, у которых, как выразилась глава Росприроднадзора, "10 тыс. рублей уставного фонда, директор, собака и охранник в одном лице".

"Вы кому [это] оставили? - задалась вопросом Радионова. - Нам? И вы экологичная компания? Все хорошо у вас? Вы соответствуете рейтингу?" Судя по ее следующим словам, она так не считает. "Вы откусили все хвосты, вам больше это не нужно, вы не будете в это вкладываться, это не приносит прибыли, - заявила она. - Но извините, дорогие товарищи, в этой аббревиатуре (ESG - ИФ) есть еще и общество. Это общество тоже с вас попросит".

Подобные планы нуждаются в согласовании с регулятором, иносказательно заявила Радионова: "Поэтому либо мы все вместе делаем, приходим и садимся за круглый стол диалогов, и каждый в этот стол вносит свой кусочек пазла, чтоб сложилось одинаково, либо вы будете получать неприятного контролера и постоянно грубую дискуссию".

Вопросы у Росприроднадзора вызывает и качество самих ESG-рейтингов.

"Мы видим огромное количество рейтингов, мы видим огромное количество оценок и вручение грамот, премий, номинаций, каких-то достижений и всего-всего. И вообще не понимаем откуда они берутся", - заявила она.

По ее словам, в половине рейтинговой документации удельный вес информации о стремлении компании к каким-то достижениям больше, чем ее реальные достижения.

"80 процентов, семьдесят, шестьдесят, у кого на сколько, извините, совести хватило. То есть к реальным событиям в жизни [это] не имеет никакого отношения", - заявила Радионова. - Можно продавать сколько угодно рейтинги, только покраска забора в зеленый цвет, не есть экологические мероприятия".

При этом ни один составитель рейтинга за два года, пока Радионова возглавляет Росприроднадзор, по ее словам, не интересовался информацией, которой располагает российское природоохранное ведомство. "Не запросили у нас мало-мальски какую-нибудь достоверную информацию", - сказала она.

Росприроднадзор готов в свою очередь со следующего месяца публиковать экологический антирейтинг компаний, сообщила также Радионова.