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ПМЭФ-2021

Акции "Газпрома" обновили максимум с 2008 года на заявлении Путина по "Северному потоку 2"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" днем в пятницу возобновил подъем и обновили максимумы с 2008 года после заявлений президента РФ Владимира Путина по "Северному потоку 2" на пленарном заседании ПМЭФ.

На Московской бирже акции "Газпрома" выросли к 14:41 до 274,25 рубля (+1%), максимум сделок составил 274,59 рубля.

По словам Путина, в пятницу была завершена укладка труб по первой нитке газопровода "Северный поток 2", он уже готов к заполнению газом. Также президент отметил, что Россия в дальнейшем готова реализовывать с партнерами такие проекты, как "Северный поток 2".

Газпром Северный поток 2 Владимир Путин рынок акций

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