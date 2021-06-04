Акции "Газпрома" обновили максимум с 2008 года на заявлении Путина по "Северному потоку 2"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" днем в пятницу возобновил подъем и обновили максимумы с 2008 года после заявлений президента РФ Владимира Путина по "Северному потоку 2" на пленарном заседании ПМЭФ.

На Московской бирже акции "Газпрома" выросли к 14:41 до 274,25 рубля (+1%), максимум сделок составил 274,59 рубля.

По словам Путина, в пятницу была завершена укладка труб по первой нитке газопровода "Северный поток 2", он уже готов к заполнению газом. Также президент отметил, что Россия в дальнейшем готова реализовывать с партнерами такие проекты, как "Северный поток 2".