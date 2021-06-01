Источники сообщили о возможном продлении льготной ипотеки, но с новыми условиями

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Государственную программу ипотеки могут продлить до 1 июля 2022 года, но с повышением ставки до 7% и установлением пониженного кредитного лимита для всех регионов. Об этом рассказали "Интерфаксу" источники на финансовом рынке, знакомые с ходом обсуждения вопроса.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. Впоследствии она была продлена до 1 июля 2021 года, что привело к росту цен на недвижимость в ряде регионов на фоне повышенного спроса на жилье. Всю весну правительство обсуждало вопрос продления программы.

Несколько источников на финансовом рынке рассказали "Интерфаксу", что вопрос о продлении программы обсуждался на совещании у президента с членами правительства в конце мая.

Один из собеседников агентства рассказал, что наиболее вероятным станет вариант продления программы еще на один год, при этом ставка вырастет на 0,5 процентного пункта (п.п.), а лимит будет урезан до 3 млн рублей для всех регионов. Сейчас кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн рублей - в других регионах. Окончательный ли это вариант, собеседники агентства не знают.

Другой источник рассказал, что также обсуждается расширение программы семейной ипотеки, ставка по которой составляет 6% годовых. Сейчас право на участие в этой программе имеют семьи, в которых после 2018 года родился второй или третий ребенок. Программа может быть расширена на семьи с одним ребенком. Тем семьям, у которых уже есть ипотека, будет предоставлена возможность рефинансировать ссуду в рамках программы семейной ипотеки.

Программы льготного ипотечного кредитования позволили поддержать спрос на ипотеку и жилье во время острой фазы пандемии. Однако стимулирование ипотечного кредитования без соразмерного роста жилищного строительства способствовало росту цен на недвижимость, указывал ЦБ. По данным Росстата на 1 апреля 2021 года, цены на первичном рынке жилья в годовом выражении выросли на 17,6%, на вторичном – на 13,6%. В отдельных регионах рост цен достиг 20-30% в условиях снижения реальных доходов населения. Это привело к тому, что доступность жилья в ипотеку для населения практически не изменилась несмотря на существенное снижение ставок по ипотечным кредитам с начала пандемии (с 8,7 до 7,3%).

ЦБ РФ видит признаки перегрева на рынке ипотеки, говорила глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце апреля. "Мы считаем, что некоторые признаки перегрева есть на этом рынке. Достаточно быстро растет спрос на жилье инвестиционного плана, мы видим некоторое снижение качества кредитов ипотечных", - указывала она.

Программу льготной ипотеки ЦБ предлагал продлить, но не на год, а на полгода (до конца 2021 года), и только в ограниченном количестве регионов, где ее реализация не привела к разгону цен на жилье. Регулятор называл 24 региона. Продление в итоге может распространиться на все субъекты РФ, хотя снижение лимита фактически все равно отсечет регионы с дорогим жильем.